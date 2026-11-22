IT之家 11 月 22 日消息，据 Dexerto 报道，随着《GTA6》正式发售，一则发布于 2023 年的 GTA 社区爆料近日重新在 Reddit 平台受到关注。爆料者当时不仅提到了《GTA6》的多项剧情与玩法细节，还声称 R 星正在筹备《黑色洛城 2》，游戏场景设置在旧金山，主要基于现实中“黄道十二宫”杀人事件演绎，预计将于 2030 年发售。

这则爆料之所以再次引发讨论，是因为其中有关《GTA6》的部分内容得到了印证。例如，游戏早期曾考虑采用四名可操作主角，最终才确定为杰森和露西亚，以及两人是情侣关系等信息。至于《黑色洛城 2》，爆料称项目当时仍处于早期开发阶段。需要注意，目前官方尚未确认该项目存在，对于传闻消息还需谨慎看待。

值得一提的是，Take-Two 的 CEO Strauss Zelnick 今年 4 月接受 Variety 采访时，对《黑色洛城》回归的可能性作出过回应。当被问及是否会继续开发该系列时，Zelnick 表示“有可能”，并称公司会持续评估旗下所有具有潜力的 IP。

公开信息显示，“黄道十二宫”杀人案件是美国一起著名悬案，相应凶手于 1968 年 12 月至 1969 年 10 月期间，在美国旧金山湾区至少杀害五人。其攻击目标包括三对情侣与一名计程车司机，犯案地点涵盖贝尼西亚、瓦列霍、未建制的纳帕县地区以及旧金山。黄道十二宫杀手所确认的七名受害者中，有两人幸存。

该名凶手曾陆续向湾区多家报社寄送信件，在信中承认犯下多起谋杀案，并描述仅警方掌握的案情细节；同时威胁若报纸拒绝刊登其来信，将进行爆炸攻击并持续杀人。这些信件中亦夹带多组密文。黄道十二宫杀手所寄出的四组密码文中，有两组分别于 1969 年与 2020 年被成功破解，其余两组至今仍未解读。黄道十二宫杀手最后一封已知信件于 1974 年寄达《旧金山纪事报》。在该信中，他声称自己共杀害了 37 人，其中包括一宗发生于 1966 年、地点位于河滨市的女性命案。

尽管外界对黄道十二宫杀手的真实身份提出过多种推测，但警方始终未能确认真正的嫌疑人，该人物身份至今仍持续吸引世界各地的业余侦探研究追查。