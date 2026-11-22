IT之家 11 月 22 日消息，科技初创公司 Nomadic 本周展示了旗下的 NOMAD 无人机，同时宣布完成 600 万美元（IT之家注：现汇率约合 4,016 万元人民币）种子轮融资。这款四旋翼无人机有一项与其名字相呼应的独特能力：几乎可以一直飞行，无需返回基地。NOMAD 无人机能够停靠在高压输电线上，直接从线路获取电能并为自身充电，随后继续执行下一项任务。

此前外界鲜有关于 NOMAD 无人机的消息。Nomadic 表示，公司已经在德国、挪威和美国的实际带电线路上，对这款四旋翼无人机进行了超过 2 万小时的测试。

Nomadic 将其概括为：“NOMAD 无人机可以降落在带电的高压输电线上，直接利用线路充电，并沿着电网移动，前往需要进行测量的地点。”

从沿电网开展测量这一用途可以看出，NOMAD 无人机目前主要用于监测高压输电线路，同时利用这些线路为自身补充能源。对于电力公司而言，这是一项颇具实用价值的工作。

Nomadic 解释称，现代电网运营商通常会借助气象模型，判断每条输电线路能够承载多大的电力负荷，但不同线路的实际性能可能存在较大差异。更重要的是，一条线路中最薄弱的环节，往往决定了整条线路的承载上限。

目前，固定式传感器已经逐渐成为输电线路监测的主流方案，但能够自主移动的无人机也展现出相当大的应用潜力。与固定式传感器相比，NOMAD 无人机可以通过电磁感应直接从输电线路获取能量，无需频繁返回充电站，显然是一种颇具吸引力的替代方案。

通常情况下，如果由工作人员对高压输电线路进行现场检查，不仅需要提前进行大量规划，还要动用重型设备，并且需要在线路短暂停电的检修窗口内开展作业。

Nomadic 声称，一架 NOMAD 无人机就能负责约 25 公里长的输电线路，而固定式传感器通常每隔 1 至 5 公里就需要安装一台。相比之下，无人机有望以更少的设备覆盖更长的线路，降低输电线路监测的部署成本。

除了无人机硬件，Nomadic 还开发了配套软件，以便充分利用无人机机队采集的各类可配置数据。公司介绍称：“Nomadic OS 能够将无人机采集的数据与天气模型、电网模型相结合，让运营商实时掌握输电线路的实际运行状况。”

NOMAD 无人机的环境适应能力也相当出色。测试显示，这款无人机能够在低至零下 25 摄氏度的环境中工作，可以承受强风，并能适应最高 420 千伏的输电线路。420 千伏也是欧洲输电电网中较为典型的最高电压等级。

随着新一轮融资完成，Nomadic 计划扩大无人机机队规模，并与更多合作伙伴开展业务。与此同时，公司正在招聘多名新员工，岗位主要集中在工程技术领域，工作地点均位于德国慕尼黑。