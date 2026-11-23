IT之家 11 月 23 日消息，当地时间于 11 月 22 日，OpenAI 首席科学家雅库布 · 帕霍茨基（Jakub Pachocki）发文，提议 AI 企业应建立行业统一标准，对先进 AI 模型的开发设置共同限制，在研究人员具备更可靠的模型行为理解和监控能力之前，不应突破约定的发展门槛。

他认为，传统 AI 能力评测基准会随着技术进步迅速过时，而困惑度（Perplexity）可以作为衡量模型预训练进展的参考指标（困惑度用于衡量 AI 模型预测下一个文本 Token 的能力，数值越低，代表模型的预测能力越强）。

帕霍茨基还公布了 OpenAI 内部使用的部分模型评测数据：GPT-3.5 的对数困惑度约为 0.99，GPT-4 约为 0.91。当这一指标低于 0.8 时，OpenAI 观察到了模型在网络安全和数学领域出现新的能力；当指标达到约 0.76 时，模型开始在部分开放数学问题上取得突破性成果。

帕霍茨基预计，当对数困惑度进入 0.68 至 0.7 区间时，模型可能出现更多变革性能力，但目前无法确定这些能力具体是什么。

他还警告，AI 最早可能在 2027 年推动预训练技术出现一轮快速进展，而研究人员在模型对齐和行为监控方面的进展，可能无法同步跟上。

按照帕霍茨基的设想，各家 AI 企业应共同建立模型评测、透明度和安全红队测试标准，并在模型首次投入使用前完成相应评估。他建议，以困惑度等可跨企业追踪的指标设定首个开发门槛，企业承诺在达到明确的安全监控里程碑之前不突破限制，例如开发出比现有思维链监控工具更先进的监测机制。

不过，帕霍茨基也承认，困惑度并非完美指标。不同企业使用的训练数据和评测数据集存在差异，导致各家模型的数值难以直接比较；困惑度也无法直接对应具体任务能力，更无法完整反映思维链推理等预训练之外的技术进步。因此，建立跨企业通用评测标准仍面临技术挑战。

OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼也公开支持这一提议。他称帕霍茨基的文章是 OpenAI 一段时间以来发表的最重要内容之一，并表示希望 AI 行业能够就共同限制达成一致，以帮助确保技术发展的安全性和可控性。

美国国内的 AI 监管讨论也正在升温。据美联社 11 月 22 日报道，民主党议员正在讨论下一届国会的 AI 监管方案。科罗拉多州民主党参议员约翰 · 希肯卢珀（John Hickenlooper）提议成立专门的参议院 AI 特别委员会，以协调不同领域的 AI 政策；马里兰州参议员克里斯 · 范霍伦（Chris Van Hollen）表示支持这一想法。

美联社报道称，民主党计划在 2027 年 1 月取得国会多数地位后，将 AI 列为优先议题，讨论内容包括数据中心监管、安全标准、加强技术监控和研究，以及要求 AI 企业接受第三方评估等。美国总统特朗普则一直反对对 AI 开发施加广泛限制，这可能使白宫与新一届民主党主导的国会在 AI 监管问题上产生分歧。

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