IT之家 11 月 23 日消息，据新华社今日报道，美国达美航空公司技术系统出现故障，导致 22 日进出亚特兰大国际机场的数百个航班出现延误。

美国联邦航空管理局发布的信息显示，达美航空飞往亚特兰大国际机场的航班平均延误近一个小时，涉及约 20 个航线控制中心。

达美航空公司表示，航班延误是由于其重量与平衡自动化系统出现故障。公司正与空管部门协调，采取措施防止在亚特兰大国际机场登机口和停机坪区域出现拥堵。当天上午，达美航空通过人工方式安排航班起飞，同时继续努力恢复自动化系统。

根据航班追踪网站发布的数据，截至美东时间 22 日 11 时，有 681 个进出亚特兰大国际机场的航班出现延误，其中包括 591 个达美航空的航班。

IT之家注意到，近期，美国机场因系统故障多次出现航班延误事件，甚至出现全国性地面停飞。

北京时间 11 月 14 日凌晨，美国航空交通管制系统发生大规模通信故障，美国联邦航空管理局（FAA）在约半小时内将局部停飞升级为全国性地面停飞，要求所有待起飞航班留在地面，直至另行通知。全美有超过 11500 架次航班受到此前地面停飞令的影响，其中大约 2100 架次航班取消、9400 架次延误，连续第 3 天有上万架航班延误或取消。

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