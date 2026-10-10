达美航空 CEO 巴斯蒂安否认与马斯克交恶：我自己就开特斯拉

IT之家 10 月 10 日消息，据《商业内幕》报道，当地时间 9 日，达美航空 CEO 埃德 · 巴斯蒂安接受 CNBC 采访，被问及马斯克近期在 X 上对达美航空的接连抨击时说：“至少在我看来，我们没有互相攻击。我很喜欢星链，也很欣赏埃隆做的事情。我自己就开特斯拉，明白吗？所以没什么矛盾。说我们有私人恩怨，完全是无稽之谈。”

从公开情况来看，这场几乎由马斯克单方面发起的争执始于今年 3 月。当时，达美航空选择亚马逊 Leo 作为下一代机载卫星互联网服务商，放弃了 SpaceX 旗下的星链。马斯克随后发帖警告达美航空：“他们根本不知道，这个决定会带来多大的影响”。

过去两周，马斯克对巴斯蒂安和达美航空的批评愈发激烈。此前，航空业 X 账号 JonNYC 发布了一些未经证实、据称出自巴斯蒂安的言论，其中包括“我们不想跟埃隆 · 马斯克合作。相信我。”

马斯克当天转发了一篇载有这些言论的文章，更是放出狠话称巴斯蒂安会“因此丢掉工作”。

此后，马斯克又多次发帖嘲讽达美航空的机载互联网服务选择。9 月下旬，他写道：“要给 AI 做沙箱隔离，最好的办法就是让它坐达美航空的飞机。”

IT之家获悉，马斯克此前也曾与航空公司高管发生争执。今年 1 月，他与欧洲廉价航空公司瑞安航空 CEO 迈克尔 · 奥利里在 X 上互相挖苦。双方争执的起因是瑞安航空没有在机队中安装星链设备，瑞安航空给出的理由是成本问题。

马斯克当时还在 X 上发起投票，询问是否应该收购瑞安航空，然后找个名叫瑞安的人来当老板。经常以敢说敢言的形象示人的奥利里，则推出“大傻瓜”机票促销活动予以回击。

相比之下，达美航空 CEO 巴斯蒂安的态度截然不同。“我根本不理会这些。每个人都有权发表自己的看法。”