IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻报道，今早 7 时 30 分左右，正式开启商业首航的第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”顺利抵达香港启德邮轮码头。该邮轮本次航程共计 6 天 5 晚，搭载超 3800 名旅客前往中国香港和越南顺化。

IT之家注意到，“爱达 · 花城号”于 11 月 6 日在上海外高桥造船有限公司正式交付。作为首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”的姊妹船，“爱达 · 花城号”全长 341 米，总吨位达 14.19 万，拥有 2130 间豪华客房和套房，可容纳约 5232 名旅客。邮轮在空间设计、餐饮娱乐与智能科技上进行了全面升级。

据此前官方公布信息，“爱达 · 花城号”将于 2027 年全面展开香港母港航季，预计营运近 20 个邮轮航次。航线设计灵活多元，增设 3 个海上游航次，为本地旅客提供“邮轮即是目的地”的海上体验。

IT之家回顾“爱达 · 花城号”进度：