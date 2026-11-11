我国加快推进“人工智能+自然资源”深度融合，计划 2030 年集成打造智能化国土空间治理基础平台

IT之家 11 月 11 日消息，据央视新闻今日报道，自然资源部、国家发展改革委近日发布关于“人工智能 + 自然资源”的实施意见，加快推动人工智能在自然资源领域规模化、产业化创新应用，服务国土空间规划“一张图”智能化升级。
其中，意见明确分阶段发展目标：
到 2028 年，实现人工智能在自然资源领域的示范应用，建成时空地理信息、国土空间规划与治理、海洋、地质矿产、林业草原等重点方向的高质量数据集、大模型和智能体，“一张图”智能化水平全面提升，形成可复制、可推广的典型应用场景，助推自然资源新质生产力发展。
到 2030 年，人工智能深度融入自然资源管理全链条，集成打造智能化国土空间治理基础平台，关键核心技术与智能装备实现安全可控，自然资源数智化治理水平总体达到国际领先，人工智能成为引领生态文明建设与高质量发展的重要引擎。
IT之家注意到，意见提出统筹布局五个人工智能中试平台，覆盖时空地理信息、国土空间规划与治理、海洋、地质矿产、林草方向，打造集算力供给、模型训练、算法迭代、场景验证和生态构建于一体的共性服务体系。
意见同步还推出八大示范场景，涵盖“天空地海网”一体化监测、智慧国土空间规划、自然资源资产管理、自然资源灾害治理等。