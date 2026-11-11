我国加快推进“人工智能+自然资源”深度融合，计划 2030 年集成打造智能化国土空间治理基础平台

到 2028 年，实现人工智能在自然资源领域的示范应用，建成时空地理信息、国土空间规划与治理、海洋、地质矿产、林业草原等重点方向的高质量数据集、大模型和智能体，“一张图”智能化水平全面提升，形成可复制、可推广的典型应用场景，助推自然资源新质生产力发展。