IT之家 11 月 23 日消息，东风日产 N 序列第四款车型 NX7 将于 11 月 27 日在广州车展正式上市，并同步开启交付。

新车已于 11 月 13 日开启预售，共推出三款配置，预售价区间为 12.99 万元至 14.99 万元，定位“智能零压 SUV”，采用大五座布局。

三款车型的预售价分别为：320 Pro 12.99 万元、320 Max 13.99 万元、320 Ultra 激光雷达版 14.99 万元。

入门级的 320 Pro 核心三电规格与高配车型一致，而 320 Max 在 Pro 基础上增加 AI 零压云毯座椅 2.0、四座通风加热按摩以及 6.33L 车载冷暖冰箱；320 Ultra 激光雷达版进一步引入车顶激光雷达与 Momenta R7 世界模型，支持城市 NOA 与高速 NOA，并赠送该智驾系统终身使用权。

新车全系采用 1.5L 发动机（最大功率 73kW），驱动电机峰值功率 170kW，匹配宁德时代 40.9kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 320km，满油满电综合续航 1666km。

其车身尺寸为 4785×1932×1665mm，轴距 2815mm，经过 87 处空气动力学优化后风阻系数为 0.25Cd。座舱搭载高通骁龙 8295P 芯片、17.3 英寸 3K 中控屏与 55 英寸 AR-HUD，车机系统为与科大讯飞联合开发的 NISSAN OS 3.0。

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