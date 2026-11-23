IT之家 11 月 23 日消息，米家智能水暖毯 Pro 已在小米有品上架并开启众筹预约，众筹价 799 元，建议零售价 1099 元。众筹将于 11 月 25 日 10:00 开始，12 月 2 日 09:59 结束（点击前往）。

IT之家从商品页面获悉，该产品支持左右双区独立温控，两区水箱独立加热、双水路物理隔绝，配备 2 个出水口与 2 个回水口、4 个高精度温度传感器，温度可在 25℃～55℃ 之间调节；腿脚区布管更密集，官方称比其他区域暖 3℃～5℃。

加热方面使用 PTC 陶瓷双面加热，功率 450W；整机运行噪音为 32dB(A)。智能化方面，产品支持小米澎湃智联，可通过米家 App 实现定时、远程开关机，并预设睡眠时段的加热温度。

毯面采用微弹纤维精梳面料并添加银离子抗菌剂，官方称抗菌率 ≥90%；一键除螨模式下高温运行 2h，用于烘干被褥湿气，产品也可在四季用于防潮除螨。毯体为五层结构，底层为防滑滴塑布。

能耗方面，水箱容量约 1000mL，官方称在每天 8 小时使用情况下一次加水可用约 60 天；在环境温度 20±5℃、水温 15±5℃、设定 37℃、连续工作 8 小时的测试条件下，每晚耗电约 0.7 度。毯内 PVC 软管总长约 43m。

安全方面，该产品提供 12 重防护，包括 15h 无操作自动关机、水电分离、防误操作童锁、倾倒断电、电路板阻燃、低温防冻裂、多重过温防烫、防干烧、运行自检、缺水提示与断电、防漏水等。

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