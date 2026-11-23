IT之家 11 月 23 日消息，魅族 Flyme AIOS 今日公布 Flyme Auto 最新装机数据。

官方数据显示，2026 年 10 月，Flyme Auto 新增装机量为 175,341 辆，1—10 月累计装机量超过 1,502,000 辆，全球累计搭载量超过 3,769,000 辆。

魅族表示，Flyme Auto 持续应用于汽车领域，全球累计搭载量已超过 376.9 万辆。

IT之家此前报道，今年 9 月，Flyme Auto 新增装机 154,206 辆，前三季度装机量超 1,326,000 辆。目前该系统已部署于吉利汽车、吉利银河、领克、极星、沃尔沃等品牌的量产车型中。

延伸阅读

Flyme Auto 车载软件系统由魅族与亿咖通科技基于 Flyme OS 联合开发，于 2023 年 3 月正式发布，首搭车型为领克 08。目前该系统已部署于吉利汽车、吉利银河、领克、Polestar（极星）、沃尔沃等品牌的量产车型中。

2025 年 8 月，魅族发布了 Flyme Auto 2，带来实况桌面 3D 质感、全场景一镜到底、Alive 壁纸、自定义桌面插件等功能，并搭载 Aicy 大卡片、全新小窗模式，AI 能力贯通整车全域，其「AI 读心术」可主动判断用户意图并自动完成常用操作。

在装机里程碑方面，2025 年 11 月，魅族官方宣布 Flyme Auto 合作车型销量突破 200 万，仅用 6 个月即达成第二个 100 万生态用户。2026 年 6 月，Flyme Auto 合作车型累计销量突破 300 万辆，合作车型达 45 款。

另据公开信息，2026 年 6 月，亿咖通科技以 18 亿元全资收购 Flyme 软件业务，获得 Flyme Auto 智能座舱操作系统和跨终端 Flyme 操作系统两大核心产品及相关知识产权、研发团队和量产项目体系，并计划于 2026 年内正式发布全新 Flyme Auto 3.0，预计引入 AI Agent 能力。