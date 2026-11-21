IT之家 11 月 21 日消息，谷歌宣布为 Gemini 上线 GIF 生成功能，相应功能由视频模型 Gemini Omni 1.2 Flash 驱动，可生成循环动态图效和搞笑表情包。

该功能面向所有 Google AI 订阅用户开放，并在美国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大、英国、德国和法国免费。用户可在主聊天输入提示词，或在图像与视频工具中选择 GIF 并描述需求，等待片刻即可生成图片。

IT之家注意到，谷歌还于 11 月 18 日推出了 AI 模型 Gemini 4 Neon，主攻复杂编程、科学研究和企业工作流程，更好平衡推理能力、任务处理速度与成本，目前已开始向开发者、企业及部分付费订阅用户开放。

费用方面，Gemini 4 Neon 在 API 调用方面，每 100 万词元输入费用为 3 美元（IT之家注：现汇率约合 20 元人民币），每 100 万词元输出费用为 15 美元（现汇率约合 100.2 元人民币），缓存输入每百万 token 为 0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币），并提供 Low、medium、high 以及 xhigh 四种推理级别。用户订阅 Google AI Pro 或 Ultra 后可以在 Gemini 应用中选择使用该模型。