IT之家 11 月 23 日消息，据科技媒体 Appleinsider 昨天报道，苹果与谷歌达成的搜索合作协议，带来的收益已不如从前。如今用户的搜索习惯已经改变，导致市场格局生变。

据报道，苹果与谷歌早已就 Safari 默认搜索引擎达成合作关系。谷歌每年向苹果支付 200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,336.27 亿元人民币），让 iPhone、Mac 等设备的 Safari 浏览器默认搜索引擎为谷歌，并且谷歌需要将 Safari 搜索广告所产生的 36% 收入支付给苹果。

如今双方的合作关系开始出现疲软迹象。用户的搜索习惯已经发生改变，遇到问题不是打开浏览器搜东西，而是直接打开 AI 软件搜索，谷歌难以从这种变化中获得与传统搜索相当的商业利益。

这种趋势已经反映在苹果的季度财务业绩中。苹果服务业务的同比增长率从 12% 放缓至 10%。苹果高管还表示，预计下一季度的增长势头将进一步减弱。与此同时，谷歌公布搜索广告收入增长放缓后股价累计下跌 18%。

Rosenblatt Securities 高级研究分析师 Barton Crockett 表示，谷歌无法像传统搜索结果那样，从“AI 模式”中获得同等水平的商业收益。尽管搜索查询量仍保持同比增长，但谷歌 AI 模式的搜索广告变现能力低于传统搜索。其搜索广告收入增长率已从上一季度的 17% 放缓至 12%。