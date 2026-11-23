IT之家 11 月 23 日消息，据外媒 cultofmac 报道，近期开发者们成功将语音输入功能直接集成到 iPhone 第三方键盘中，用户现在无需切换应用，只需点击键盘上的麦克风图标，就能直接开始语音输入。

此前，苹果不允许第三方键盘直接访问设备麦克风，此类应用必须先打开自己的主应用启动录音，完成语音识别后再返回原本的文本输入界面。iOS 26.4 又进一步增加了使用上的不便。苹果调整了第三方键盘获取当前运行应用信息的权限，导致键盘无法再自动返回此前的应用，用户只能手动切换回去。

不过如今开发者成功绕过了苹果限制，其中 Raycast 是首款支持直接访问设备麦克风的第三方键盘应用，后续 Function、Aqua Voice、Superwhisper、Granola 和 Wispr Flow 也陆续跟进，加入了语音输入功能。

Raycast 尚未正式解释这项功能的具体实现方式。不过，开发者 Chandra Vikram 在社交平台 X 上分享了可能的技术原理：键盘内部嵌入了一个体积极小、几乎不可见的网页视图，并通过浏览器提供的麦克风 API 采集音频。由于 WebKit 会在独立进程中处理录音，因此这一方式似乎绕过了第三方键盘自身无法访问麦克风的限制。

之后，麦克风 API 采集到的音频会传回键盘，用于语音识别和文字转录。这一方案巧妙地规避了苹果现有的限制，但并未使用官方 API，意味着苹果未来可能通过 iOS 系统更新封堵这一实现方式。