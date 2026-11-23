IT之家 11 月 23 日消息，苹果今年 5 月同意支付 2.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 16.73 亿元人民币），以和解一起涉及 Siri AI 功能延迟上线的美国集体诉讼。

根据 MacRumors 当地时间 11 月 21 日的报道，代表消费者的律师于 11 月 16 日提交法庭文件，预计符合条件的用户每台 iPhone 可获赔至少 61 美元（现汇率约合 408.3 元人民币），最高赔偿金额为 95 美元（现汇率约合 635.9 元人民币）。

根据和解条款，每台符合条件的设备基础赔偿金额为 25 美元，最终金额将根据有效申报总量按比例调整，最高不超过 95 美元，也可能因申报情况而低于 25 美元。律师目前预计至少可达到 61 美元，但如果后续申报数量明显增加，实际赔偿金额也可能下降。

此次诉讼源于苹果在 2024 年 6 月展示的 Siri AI 新功能，包括个人上下文理解、屏幕感知以及更深入的应用控制能力。苹果当时还通过产品发布会、官方网站和电视广告等渠道宣传这些功能。

2025 年 3 月，苹果宣布推迟个性化 Siri 功能的推出，随后遭到消费者集体诉讼，被指控存在虚假宣传。苹果否认诉讼中的所有指控，并表示同意和解是为了避免继续诉讼产生的成本和风险。

根据和解方案，符合条件的消费者必须是美国居民，并在 2024 年 6 月 10 日至 2025 年 3 月 29 日期间，于美国境内购买指定 iPhone，且设备并非用于转售。

涉及机型共七款，包括 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16e、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。

申报截止日期为 2026 年 12 月 21 日。最终批准听证会定于 2027 年 2 月 24 日举行，赔偿预计将于 2027 年开始发放。