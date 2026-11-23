IT之家 11 月 23 日消息，彭博社记者马克 · 古尔曼昨晚发布了最新一期 Power On 新闻通讯，分析了苹果在 AI Agent 竞争中的处境，并披露了苹果 2027 年上半年的部分新品计划。

IT之家此前报道，苹果正在招聘负责 Agentic AI 项目的高级工程管理人员，招聘描述涉及跨应用操作、网页浏览、命令执行及代码编写和调试等能力。

古尔曼认为，苹果在 AI Agent 竞争中面临的主要问题并非缺乏资金或技术资源，而是传统软硬件开发模式已经难以适应 AI 行业快速迭代的节奏。

他指出，苹果过去依靠生态系统建立了竞争优势。用户在 iCloud 中存储邮件、联系人、照片和视频，同时通过 iPhone 管理健康数据、密码、银行卡以及智能家居设备。AirPods、Apple Watch、HomePod 和 Apple TV 等产品也与苹果生态深度绑定。这些因素使用户更换平台的成本较高，帮助苹果长期维持了竞争力。

不过，古尔曼认为，AI Agent 正在成为下一阶段科技行业生态竞争的核心。OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 等公司正在持续推出新的 AI 模型和智能体服务，相关产品能够连接用户的日历、邮件、出行、购物及办公工具，并自主执行多步骤任务。

相比之下，苹果的软件开发流程仍然相对传统。古尔曼称，苹果软件工程团队采用 A 至 G 的内部版本发布周期，主要操作系统版本的路线图和功能通常会在前一年夏末或秋初确定。这意味着苹果往往需要花费约一年的时间执行既定计划，难以及时响应竞争对手在开发周期内推出的新功能。例如，苹果在 2024 年宣布的 Apple Intelligence 直到一年多后才上线，古尔曼认为苹果已经在 AI 领域显现出这种开发模式的局限。与之相比，部分 AI 竞争对手每周都会推出新的模型和功能，而苹果过去主要将重要软件更新集中在秋季，每年推出一次重大系统升级。

苹果正在尝试改变这一状况。古尔曼称，苹果计划通过增加春季软件更新、分散硬件产品发布周期等方式加快产品迭代。不过，苹果内部员工尚未明显感受到公司整体运作方式发生重大变化。

据透露，在 2027 年 2 月至 3 月展开的 iOS 27.4 周期内，苹果计划推出新款入门级 iPad、iPhone 18e 和新款 MacBook Neo，而 iPhone 18 标准版及新款 MacBook Air 也有望在这一时间段亮相。

苹果还准备在 2027 年上半年推出更多产品，包括 OLED 款 iPad Air、新款 iPad Pro 和 iPhone Air 2。不过，这些产品在制造排期上略晚于上述入门级产品和中端机型。

古尔曼预计，苹果可能将这些新品拆分为多个发布节点，而不是集中在同一场发布会上。此举也符合新任 CEO 约翰・特努斯希望将更多产品发布安排在全年不同时间段的方向。

在 2027 年下半年，苹果还预计推出新款 Apple Watch、iPhone 20、智能眼镜以及配备摄像头的 AirPods。

关于 MacBook Neo，古尔曼在问答环节进一步透露，苹果计划为这款笔记本电脑采用“年度更新”周期，以持续争夺入门级 Windows PC 和 Chromebook 市场。

据介绍，新款 MacBook Neo 内部代号为 J701，预计于 2027 年春季推出，主要升级集中在芯片方面。目前在售机型搭载 A18 Pro 芯片，新款预计升级至 A19 Pro，并将内存容量提升至 12GB，从而带来更快的处理速度和图形性能。另外，苹果还打算“更频繁地”更新 MacBook Neo 机身配色。

说回 AI Agent，古尔曼指出，苹果目前的 Siri AI 在响应速度、第三方应用整合和任务执行可靠性方面，仍然落后于竞争对手。苹果此前重点宣传的屏幕感知和个人上下文能力，也未能始终达到预期。他举例称，自己曾在与朋友的短信对话中看到聚会地点和时间，并要求 Siri 将其添加到日历，但 Siri 仍然要求他重新提供日期、时间和活动名称，甚至没有识别出屏幕上的地点信息。

苹果正在继续为 Siri 增加跨应用操作能力。据古尔曼透露，相关功能预计于 12 月支持苹果自家应用，并在 2027 年扩展至第三方应用。届时，用户可以通过一条语音指令要求 Siri 查找照片、裁剪和旋转图片，再通过邮件发送给朋友，也可以要求其预订 Uber 或通过 Resy 订餐。

不过，古尔曼认为，这距离能够主动理解用户需求并自主完成任务的 AI Agent 仍有差距。越来越多用户已经开始将 AI Agent 接入旅行账户、网约车服务、银行账户、信用卡、电子邮件及办公工具。相关平台目前提供的应用和服务集成数量已达到数千个。

这也可能改变用户使用软件的方式。古尔曼认为，用户未来可能不再需要频繁打开设备上安装的独立应用，而是直接通过 AI 平台完成各类任务。这种变化将削弱苹果 App Store 生态原有的影响力。

古尔曼认为，按照苹果现有的组织和开发流程，其自有 AI Agent 产品至少要到 2027 年底才可能推出。他担忧，如果竞争对手先一步让 AI Agent 深度融入用户的日常生活，积累用户的个人资料、金融信息、使用偏好和账户权限，那么用户日后更换 AI 平台的难度将不断增加。

不过，苹果仍然拥有一些竞争优势，包括长期建立的隐私保护声誉、庞大的 App Store 应用生态，以及对自家操作系统和硬件的控制权。古尔曼还指出，苹果正在提高第三方 AI Agent 在 Mac 上运行的操作门槛。例如，在 macOS 27.3 上配置 ChatGPT 的电脑操作功能，需要用户完成 14 个独立步骤。如果苹果未来能够为自家 AI Agent 提供更简单的操作流程，以及更深入的 iMessage 和 iOS 功能访问权限，仍有机会建立竞争优势。

古尔曼同时认为，即使苹果最终无法在 AI Agent 软件领域取得领先，iPhone 仍可能继续保持重要地位。用户可以继续购买苹果硬件，却将日常任务交给其他公司的 AI 助手。不过，如果 AI 平台成为用户与设备交互的主要入口，未来用户转向 AI 服务提供商自有硬件的难度也可能降低。

此外，苹果近期还裁减了 Siri 团队的部分员工，受影响的主要是负责旧版基础设施的团队，而非负责新一代 AI 技术架构的员工。古尔曼认为，这反映出苹果正在调整 Siri 的组织架构，但这些变化能否转化为更具竞争力的产品，仍有待观察。

此外，古尔曼还披露，苹果已经任命在公司工作 26 年的科里・富格曼（Corey Fugman）负责 Pay、Card 和 Wallet 服务。他此前从苹果零售业务部门开始职业生涯。

在其他组织调整方面，苹果负责相机和照片等核心应用的软件工程主管已经退休，公司目前尚未任命新的副总裁接任。古尔曼还提到，苹果近期曾因一次软件更新出现问题，导致内部系统大面积中断，员工数小时无法正常工作，并影响零售门店、App Store 和 iCloud 等业务。

对于 Siri AI 的商业化，古尔曼表示，苹果计划将更多 AI 使用额度与 iCloud+ 订阅套餐绑定，而不是单独销售 Siri AI 订阅服务。不同存储套餐将对应不同的 AI 使用额度，例如 200GB 套餐的使用额度翻倍，12TB 套餐则提升至原来的 20 倍。

古尔曼认为，这种做法能够提高现有 iCloud+ 套餐的吸引力，但苹果 AI 服务的主要竞争优势仍然是系统整合程度和价格，而非模型能力本身。

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