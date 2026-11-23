IT之家 11 月 23 日消息，据路透社报道，欧洲正在加快推动关键数字服务实现自主可控。业内高管表示，越来越多欧洲政府部门和受监管行业在采购云服务时，开始将数字主权纳入重要考量。这一趋势正在逐渐反映到政府采购标准和合同授予结果中。

尽管数字主权多年来一直是欧洲的政策目标，但如今相关要求正从政治层面的讨论，逐步转化为实际采购标准。

这一变化与过去一年欧洲对美国技术依赖的担忧加剧有关。美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）重返白宫，以及美国对部分技术的使用施加限制，让欧洲更加关注自身在战略领域对美国的依赖。此外，云服务近期发生的中断事件，也凸显了将关键数字服务集中交由少数供应商运营所带来的风险。

今年 4 月，欧盟委员会向四家欧洲企业联合体授予主权云服务合同，合同总金额最高达 1.8 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 13.19 亿元人民币），期限为六年。四家企业分别由卢森堡 Post Telecom、比利时 Proximus、德国 StackIT 和法国 Scaleway 牵头。

荷兰政府也在同月与 StackIT 签署框架协议，表示此举有助于减少对欧洲以外供应商的依赖，增强数字韧性。

近期，丹麦国家铁路运营商 DSB、瑞士联邦机构以及德国公共广播机构开展的采购项目，也将数字主权要求纳入招标条件，旨在降低对单一服务提供商和外国司法管辖区的依赖。

德国最大主机托管及云服务提供商 IONOS 首席技术官马库斯 · 诺加（Markus Noga）表示，数字主权相关标准如今在公共部门以及主要受监管行业的采购过程中，正变得越来越重要。

不过，欧洲推动数字主权，并不意味着只能在欧洲供应商和美国供应商之间二选一。例如，谷歌云与泰雷兹（Thales）成立的合资企业 S3NS，就凭借法国 SecNumCloud 认证入选了欧盟委员会上述 1.8 亿欧元（现汇率约合 13.19 亿元人民币）项目。该认证允许其为政府部门和受监管行业处理敏感业务数据。

谷歌云表示，公共部门在招标时，越来越关注供应商能否实现运营自主、是否掌握加密密钥的控制权，以及是否提供云服务退出机制。所谓云服务退出机制，是指客户在有需要时，能够将应用程序和数据迁移至其他服务提供商，而不只是关注数据存储在哪个国家或地区。

诺加表示：“真正的价值在于，用户不必担心服务被一键关闭，并且能够不受限制地持续开展业务。”

德国电信旗下 IT 服务部门 T-Systems 的首席主权官克里斯蒂娜 · 克纳克富斯-尼科利奇（Christine Knackfuss-Nikolic）表示，数字主权在 2025 年已经从一个讨论话题，逐渐变成实际采购时需要考虑的因素。

她指出，欧洲企业和政府越来越担心战略层面的技术依赖以及业务连续性风险。例如，国际刑事法院曾一度失去对微软服务的访问权限，部分人工智能模型的出口也受到限制。

欧盟委员会近期推出的多项举措进一步推动了这一趋势，其中包括拟议中的《云与人工智能发展法案》（Cloud and AI Development Act），该法案旨在加强欧洲自身的云计算和人工智能基础设施。

谷歌表示，欧盟《数字运营韧性法案》（DORA）和 NIS2 网络安全规则等法规，也促使客户更加仔细地审视数据、云服务运营以及关键技术基础设施究竟由谁控制。其中，DORA 为金融机构制定了技术风险管理标准。

开发可自行托管、能够替代微软 365 的软件公司 Nextcloud 表示，自特朗普第二任期开始以来，其软件需求增长了约 5 倍。T-Systems 则称，自 2025 年年中以来，其主权云服务的需求增长了 4 倍以上。

然而，目前市场对数字主权的兴趣，尚未真正转化为大规模迁移行动，欧洲企业和机构仍很少彻底放弃现有云服务提供商。

欧盟委员会今年 6 月发布的《云与人工智能发展法案》草案指出，欧盟云服务供应商的市场份额已经从 2017 年的 29% 降至 2022 年的 15%，此后一直停滞不前。与此同时，亚马逊 AWS、微软 Azure 和谷歌云合计占据欧洲云计算市场超过 70% 的份额。

云服务供应商锁定效应，迁移仍是最大障碍

尽管市场需求不断增长，但云服务供应商表示，客户从现有平台迁移至其他服务商的速度依然缓慢。

IONOS 公共部门战略师马克 · 诺伊富特（Mark Neufurth）表示，企业的实际行动仍落后于市场需求。

他指出，目前与公共部门客户进行的相关讨论中，最终只有个位数百分比能够转化为正式合同。采购审查和迁移方面的顾虑，也往往导致整个项目耗时 12 至 24 个月。

许多机构仍然深度依赖微软 Office、微软 365 以及现有云基础设施，想要彻底更换服务平台并不容易。

谷歌表示，客户越来越重视云服务退出策略和开放标准，希望借此降低对单一供应商的依赖。

Nextcloud 首席执行官弗兰克 · 卡尔利切克（Frank Karlitschek）表示：“问题在于，很多人不喜欢改变，也害怕迁移项目带来的风险。”

面对这一趋势，亚马逊 AWS、微软和谷歌也纷纷推出了各自的主权云服务。

AWS 表示，公司在今年 10 月进行了一项测试，证明其欧洲主权云能够独立运行，不依赖欧盟以外的基础设施。

微软则介绍了由合作伙伴运营的相关项目，包括法国的 Bleu 和德国的 Delos Cloud。

即便是从数字主权趋势中受益的企业，也承认欧洲短期内不太可能与美国技术平台彻底切割。

克纳克富斯-尼科利奇表示：“对于大型企业而言，例如，没有必要迁移所有工作负载，只需要迁移其中涉及敏感信息的部分。”

瑞士银行软件公司 Temenos 则表示，目前欧洲的主权数据和主权云相关举措尚未成熟，仍无法满足许多拥有国际业务的大型银行的需求。

芬兰软件及设备制造商 Jolla 首席执行官萨米 · 皮耶尼迈基（Sami Pienimäki）表示：“如今，欧洲基本上已经拥有了构建自主数字体系所需的所有拼图。但对于普通欧洲人，甚至是受过专业教育的政策制定者来说，要把这些拼图摆在桌面上，并真正看清它们如何组合成一幅完整的图景，仍然非常困难。”