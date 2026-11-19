IT之家 11 月 19 日消息，据路透社报道，当地时间 19 日，欧盟委员会证实遭受了利用 AI 工具进行的网络攻击。有关此事的调查尚未结束，事态规模暂难判断。

发言人托马斯 · 雷尼耶在记者会上说：“我可以确认，我们近期发现了一起网络攻击，并采取了必要的应对措施。为防止事态扩大和避免进一步风险，我们暂时下线了几个应用程序，大部分后来恢复了运行。调查还在继续，我们会根据陆续查明的情况采取必要措施。这场网络攻击是用 AI 生成的。”

这起攻击是在 10 月 22 日发现的，尚无证据显示数据泄露波及委员会全体工作人员。至于怀疑谁发动了攻击，雷尼耶拒绝透露，也没有听说事后有人索要赎金。

这是近期又一起引发广泛关注的网络攻击。据IT之家了解，10 月，法国数百家超市的商用冷藏柜和冷冻柜因黑客攻击停运。此前，驶往美国的船只、美国的水处理厂和洛杉矶的公共交通系统也分别在 8 月、7 月和 3 月因遭到黑客攻击而中断运行。

此外，全美范围的航班一度暂停起飞数小时，银行和微软的应用程序也出现无法使用的情况。技术专家认为，这些中断是紧急修补新发现的软件漏洞所致。

据 Politico 今天早些时候报道，欧盟委员会遇袭后，大量个人数据存在泄露风险。服务中断持续 10 天，其间有多个系统下线，包括处理工资单和工时管理的人事系统，以及医疗费用报销系统。

Politico 还报道说，欧盟委员会召集内部最高级别的危机管理机构紧急开会，讨论这些网络安全事件。负责科技事务的欧盟委员亨娜 · 维尔库宁周三向其他委员通报了情况。