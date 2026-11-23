IT之家 11 月 23 日消息，外媒 Android Authority 在拆解谷歌最新 YouTube 应用 21.47.483-BETA 版本代码时，发现谷歌又为应用加入了 7 款可更换的图标，不过相应功能目前暂时禁用，目前尚不清楚谷歌会向所有用户开放这项功能，还是将其限制为 YouTube Premium 订阅用户专享。

事实上，谷歌在今年 10 月就已悄悄为应用加入了 3 款图标，其中一款图标将 YouTube 播放按钮改为黑白配色；一款带有类似糖霜或颜料的纹理效果；另一款则加入了 CRT 显示器风格的视觉效果。

而本次 21.47.483-BETA 版本新增的设计中，一款重新启用了 YouTube 最初的品牌标志：红色圆角矩形内，上方是黑色的“You”，下方则是熟悉的白色“Tube”。这款图标让人想起 YouTube 早期的品牌形象，当时平台尚未以独立的播放按钮作为标志。

另一款怀旧设计则复刻了 YouTube 早期 iPhone 应用使用的电视机造型图标，采用棕色边框、偏绿色屏幕，并带有类似实体按键的细节，与如今简约的图标风格形成鲜明对比。

剩余两款设计则对 YouTube 现有品牌元素进行了更多尝试，其中一款采用模糊的纹理质感，另一款则呈现出类似印章拓印的效果。

外媒还发现了此前曝光的“应用图标”设置选项的更多信息。该选项位于 YouTube“常规”设置页面中，排在“外观”选项下方。更多代码则显示，该选项是否可见由内部配置检查和设置数据控制，意味着谷歌可能正在准备一个专门的菜单，供用户浏览并选择自己喜欢的应用图标。