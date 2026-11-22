IT之家 11 月 22 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，搭载麒麟 9030S 处理器，叠加国补后 4999 元起。

IT之家从华为客户服务获悉，星芒 OSTA O1 Pro 确认支持华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术（Wi-Fi 7+ 是华为在 Wi-Fi 7 标准协议之上，自研的芯片级协同技术，能提升 Wi-Fi 信号较差场景下 Wi-Fi 性能和抗干扰能力，仅 HarmonyOS 6 及以上版本支持 Wi-Fi 7+）。

最新支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 7+ 的华为手机设备清单如下：

延伸阅读

OSTA 星芒是华为终端全新子品牌，于 2026 年 11 月 20 日举行的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上正式亮相。品牌英文名 OSTA 取自 Original（原创）、Smart（智能）、Technology（科技）、Accessible（触手可及）的首字母，与 HUAWEI 品牌构成并列的双品牌架构，双方共享麒麟芯片、鸿蒙操作系统、昆仑玻璃、红枫影像等技术底座与品质标准。

华为 Wi-Fi 7+ 是华为在标准 Wi-Fi 7 协议之上自研的芯片级网络协同技术，依托凌霄 760 系列路由芯片与终端短距通信芯片构筑端到端同源架构，通过芯片级底层协议的深度协同，消除异构芯片间的兼容损耗。其两大核心技术点包括：动态窄频宽（信号转弱时自动压缩频宽以提升功率谱密度，改善穿墙性能）与真双频并发（实时感知 2.4 GHz 与 5 GHz 频段空口时延，精准避开高干扰）。据华为实验室数据，弱信号环境下速率可提升 100%、时延降低 80%。

需要注意的是，要完整体验 Wi-Fi 7+ 的芯片级协同效果，除终端设备外还需搭配支持 Wi-Fi 7+ 的华为路由器，如华为路由 BE3 Pro 系列等产品。OSTA O1 Pro 于 2026 年 11 月 20 日 18:08 正式开售，起售价 5699 元，先锋者尝鲜价 5499 元起，叠加国补优惠后 4999 元起。

该机首发搭载鸿蒙 7 AI 先锋版操作系统。HarmonyOS 7 于 2026 年 8 月的 HDC 2026 上发布，主打 Agent OS 理念，系统级智能体小艺具备意图理解、服务编排与跨任务流转能力。

文中提及的 HUAWEI Mate 90 系列已于 2026 年 10 月 1 日的华为新品发布会上推出，包含 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 RS 非凡大师等机型。