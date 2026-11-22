IT之家 11 月 22 日消息，在 20 日下午发布的首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 星芒 OSTA O1 Pro，华为官网确认其支持星闪 E2.0 技术。
此外，华为官网星闪功能支持设备清单还揭示了 OSTA O1 Pro 的具体功能支持情况：
|OSTA O1 Pro 星闪功能支持一览
产品型号
星闪
星闪音频
星闪车钥匙
星闪精确查找
星闪手写笔 / 键盘 / 鼠标
连接支持星闪功能的手表
星闪电竞专链
星闪 K 歌耳返功能
查找端
被查找端
关机查找
关机响铃
手写笔
键盘 & 鼠标
OSTA O1 Pro
星闪 E2.0
支持
支持
支持
支持
支持
不支持
支持
支持
支持
支持
不支持
参考IT之家此前报道，OSTA O1 Pro 新机提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色；配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏；后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 + 50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头组合。
新机还搭载麒麟 9030S 旗舰 τ 芯片，提供至高 16GB+1TB 规格，内置 7000mAh 电池，支持 66W 有线充电 + 无线充电；首发搭载 HarmonyOS 7 AI 先锋版，支持全新 AI 交互、系统主动智能和长期陪伴成长。