IT之家 11 月 22 日消息，北京汽车集团有限公司官方微博昨日发布视频，回顾了北汽集团党委书记、董事长张建勇的讲话。

张建勇表示，前几天与华为再次探讨双方的合作，最核心的八个字是“同甘共苦，并肩同行”，这是在当前向上突破的关键阶段，彼此坚定的长期承诺。

他提到，对北汽而言，享界不是其产品矩阵中“一个高端选项”，而是北汽品牌向上的战略承重墙，与华为的战略共同体就是这座墙的根基。

据IT之家此前报道，在 11 月 20 日的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，张建勇宣布，华为与北汽战略共同体再次升级。随后，鸿蒙智行官方公布了华为北汽战略共同体再升级的详情信息：

技术产品升级：强化鸿蒙智行模式合作，享界持续投入专项资金，持续拓宽产品矩阵，推动技术及产品体验升级。

专属团队升级：汇聚华为北汽双方优秀人才与专家力量，持续锻造享界事业部专属团队能力，夯实品牌升级组织底座。

品质保障升级：享界专属品质保障体系，全链路升级迭代双质检体系，共筑行业领先的高端新能源汽车品质标杆。

服务体验升级：在鸿蒙智行整体渠道战略下，持续建设享界销售服务网络，加码服务团队建设，打造用户全生命周期尊享服务体验。

华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会专题

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