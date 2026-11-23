IT之家 11 月 23 日消息，据韩媒 The Elec 报道，LG U+ 正围绕人工智能（AI）基础设施和平台业务调整企业业务架构，计划将相关业务划分为 AI 基础设施部门和 AI 平台部门，分别负责 AI 数据中心及有线、无线通信网络，以及 AI 客户联络中心和智能体服务。

在企业事业部门下，公司将新设 AI 基础设施部门，整合 AI 数据中心运营业务与通信基础设施服务；同时设立 AI 平台部门，在现有 AI 客户联络中心和智能体业务基础上，进一步拓展主权 AI、Token 服务等领域。

在人事调整方面，此前担任企业事业部门负责人的 Kwon Yong-hyun 将调任消费者事业部门。后者将新设数字业务部门，并把现有 AI 业务组调整为 AI 软件部门。LG CNS 前首席技术官、数字业务部门负责人 Kim Hong-keun 副社长将负责企业业务，统筹上述两大部门。

技术研发体系方面，LG U+ 将把此前分散在首席技术官（CTO）组织内的 AI 研究、工程开发和商业化职能整合至服务开发组，统一负责自研技术的研究与产品开发，包括 AI 智能体等业务。此前负责 AI 转型（AX）服务开发组的 Jung Sung-kwon 高级副社长将出任 CTO 组织负责人。

此外，LG U+ 还宣布将设立 AX 合作创新部门和信息安全 AX 部门，以加强全球合作伙伴关系及 AI 安全建设。