IT之家 11 月 23 日消息，据外媒 Tweaktown 报道，Epic Games 举办的 AI MegaJam 游戏开发竞赛近日出现一款颇具反差的作品。由开发者 PolyCube 制作的《LSD：FIH》明确表示开发过程中完全没有使用人工智能（AI），却在目前的玩家公开投票中位居榜首。

公开信息显示，本届 AI MegaJam 竞赛奖金池总额为 5 万美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 万元人民币）。主办方鼓励开发者使用多种 AI 工具和 Vibe Coding（氛围编程）方式打造作品。不过根据赛事介绍，使用 AI 并非参赛或获奖的强制要求。

参考玩家公开投票，现阶段人气最高的作品为《LSD: FIH》，这是一款完全由人工开发的作品，游戏玩法相当简单，玩家将扮演一条手持狙击步枪的鱼，需要尽可能快速地击落屏幕中的球体，以维持连击计数。

当其他参赛者尝试借助 AI 编程工具争取更好成绩时，PolyCube 则选择完全自行编写代码，并在游戏介绍中明确标注开发过程中没有使用任何 AI。这一做法与赛事鼓励 AI 辅助开发的主题形成鲜明反差。

这款作品的意外走红也引发了社区讨论。有观点认为，《LSD: FIH》之所以能够获得大量玩家支持，可能与部分玩家对 Epic Games 首席执行官 Tim Sweeney 近期发表的支持 AI 言论不满有关。

此前，Tim Sweeney 曾公开批评 Steam 的 AI 内容披露政策，称相关规定“令人憎恶”（abhorrent），并认为这类标签可能助长针对游戏开发者的抵制行动，进而损害开发者的生计。在这一背景下，一款完全由人工编写代码、且明确拒绝使用 AI 的作品，反而在 AI 主题竞赛中获得大量支持，也让这场 AI MegaJam 竞赛出现了颇具讽刺意味的一幕。