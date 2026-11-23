IT之家 11 月 23 日消息，长城汽车今日发布长城 H6L HEV 混动版官图，并宣布新车将于 11 月 27 日开幕的 2026 广州国际汽车展览会上正式上市。

新车搭载长城第五代智能混动技术，配备 1.5T 混动专用发动机和 2 挡 DHT 变速箱，同时升级智能座舱及辅助驾驶系统。

外观方面，长城 H6L HEV 混动版整体延续在售燃油版车型的设计风格，前脸配备“丁达尔之光”点阵式大灯，车身侧面采用悬浮式车顶设计，尾部则换装贯穿式尾灯组，并对后包围进行调整。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4800、1895、1730 毫米，轴距为 2810 毫米。

配色方面，新车在原有冰晶白、幻夜黑、远山灰三款车色基础上，新增悠然青和暮云灰两款车色。

内饰方面，新车配备 15.6 英寸中控液晶屏，搭载 4nm 座舱芯片，并采用 Coffee OS 3 智能座舱系统。Coffee GPT 语音大模型支持方言识别和连续对话，同时配备 W-HUD 抬头显示系统及全液晶仪表。

舒适性配置方面，新车提供前后排座椅加热、通风功能，以及前排座椅按摩、副驾腿托等配置。

辅助驾驶方面，长城 H6L HEV 混动版搭载 Coffee Pilot 3 Lite 辅助驾驶系统，支持城市 NOA 和高速 NOA 功能，无需依赖高精地图即可实现相应领航辅助驾驶。

动力方面，新车搭载长城第五代智能混动技术，采用 1.5T 混动专用发动机与 2 挡 DHT 变速箱组成的混动系统。其中，1.5T 发动机最大功率为 115 千瓦。根据汽车之家披露的参数，新车系统综合功率为 182 千瓦，0-100 公里 / 小时加速时间为 7.8 秒，WLTC 综合油耗为 4.9 升 / 100 公里。

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