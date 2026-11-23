IT之家 11 月 23 日消息，领克汽车今日宣布，领克 900L 全球预售发布会将于 11 月 27 日举行，号称“900V 超级电混旗舰大七座 SUV”。

这款旗舰大七座 SUV 于 11 月 11 日进行了全球首秀，长宽高分别为 5280/1999/1810mm，轴距 3170mm。相比领克 900 车长增加 40mm，车高与轴距各增加 10mm，车宽保持不变。

其外观延续家族分体式灯组轮廓，前脸将大灯与中央饰板整合为一体式结构，车尾贯穿式 LED 尾灯中央嵌入可发光的“LYNK&CO”标识。车顶前部集成激光雷达，车身侧面采用半隐藏式门把手。

座舱内部采用浅色内饰基调，前排提供双 30 英寸屏幕，搭配 31 扬声器哈曼卡顿音响系统。中控区域使用天然白栓岑木饰板与巴黎钉饰条。

车内采用 2+2+3 七座布局，官方公布的得房率为 89.5%（IT之家注：得房率指乘员舱有效空间与车身外廓体积的比值，常用于衡量车内空间利用率）。第二排座椅支持双 180° 电动旋转，滑轨行程 550mm，二、三排对坐间距可达 1.7 米。第三排坐垫宽度 1210mm，支持 150mm 前后调节，并配备加热与按摩功能。

作为参考，现款领克 900 的官方指导价为 29.98 万元起，900L 的最终定价与完整配置信息预计将在临近上市时揭晓。

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