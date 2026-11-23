IT之家 11 月 23 日消息，小鹏汽车官方今日宣布，MONA L05 车型 11 月交付量截至目前已超过 10,000 台。

据IT之家此前报道，11 月 4 日，小鹏汽车举办 MONA L05 首批车主交付仪式，小鹏集团董事长何小鹏亲临现场，为车主完成新车交付。小鹏 MONA L05 共推出 6 款车型，售价区间 14.48-17.68 万元，限时权益价区间 13.98-17.18 万元。

小鹏 MONA L05 于 10 月 29 日正式发布上市，是 MONA 系列第三款车型，也是该系列首款大五座 SUV。车身尺寸为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm，轴长比 60.4%。座舱方面，MONA L05 搭载 26.8 英寸 W-HUD 抬头显示，配备 17.3 英寸悬浮中控屏，后排另有一块 17.3 英寸车顶娱乐屏。

新车采用纯视觉智驾方案，Max 版搭载 1 颗图灵 AI 芯片，有效算力 750TOPS，支持第二代 VLA Lite 模型；Ultra SE 版搭载 2 颗图灵 AI 芯片，有效算力 1500TOPS，支持满血版第二代 VLA。全系支持城市与高速 NGP、车位到车位以及无导航 NGP 漫游等功能。

动力方面，纯电版全系搭载最大功率 183kW 的后置单电机，匹配 58.2kWh 和 71.1kWh 两种磷酸铁锂电池包。续航方面，58.2kWh 版本对应 CLTC 560km，71.1kWh 版本对应 535km 与 635km 两种版本。

增程版搭载 1.5L 增程器，增程器最大功率 70kW，驱动电机 183kW，匹配 37.2kWh 电池组，CLTC 纯电续航 310km，满油满电综合续航 1310km，WLTC 亏电油耗 5.26L/100km，10% 至 80% 快充最快 14.7 分钟。

IT之家汇总价格如下：

纯电 560 Plus 版本：14.48 万元，首销限时价 13.98 万元；

纯电 535 Max：15.48 万元，首销限时价 14.98 万元；

纯电 635 Max：16.48 万元，首销限时价 15.98 万元；

超级增程 1310 Max：15.48 万元，首销限时价 14.98 万元；

超级增程 1310 Ultra SE：16.68 万元，首销限时价 16.18 万元；

纯电 635 Ultra SE：17.68 万元，首销限时价 17.18 万元。

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