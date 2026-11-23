IT之家 11 月 23 日消息，SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，公司最优秀的数据中心建设人员，可能曾经是咖啡师，也可能只是零售商店里的货架理货员。

本周早些时候，马斯克通过远程连线方式参加了在美国奥斯汀举行的 TomorrowX 峰会。他在会上表示：“我们有些最优秀的员工此前从未参与过数据中心建设。”

马斯克透露，SpaceX 已经组建了一支内部团队，名为“ArmyX”。这支团队将建设数据中心所需的各项工作拆解成更小的任务，并将其设计成“只需几天就能培训掌握”的工作内容。

马斯克表示：“我们不需要那些一辈子都在铺设网络线缆的人。我们会把工作拆解成不同任务，这样就能培训新人，即便他们以前可能只是星巴克的咖啡师，或者在塔吉特（Target）超市负责货架理货。”

IT之家注意到，这位亿万富翁还特别称赞了零售业和快餐业从业者能够为数据中心建设带来的技能与职业素养。他尤其提到了一名曾在美国汉堡连锁品牌 In-N-Out 工作的厨师。

马斯克说：“如果你能从 In-N-Out 找到一些顶尖员工，他们整天都能把汉堡做得非常出色、始终保持品质，那么他们铺设网络线缆也一定会干得非常出色。”

据马斯克介绍，这支团队正在推动 SpaceX 扩建位于美国孟菲斯的 Colossus 1 和 Colossus 2 两座大型数据中心。在 SpaceX 最近一次财报电话会议上，马斯克表示，到 2027 年底，如果公司的算力增量低于 13 吉瓦，他会感到意外。

与整个 AI 行业一样，SpaceX 也在数据中心建设上投入了大量资源。根据公司最新财报，SpaceX 在人工智能领域的支出已经达到历史最高水平，而且未来可能还会翻一番。

SpaceX 曾向员工提供 20% 的薪资涨幅，条件是员工自愿前往孟菲斯，或密西西比州南海文（Southaven）工作六周。南海文同样建有一座大型数据中心。

马斯克表示，孟菲斯的数据中心建设工作如今已经逐渐进入高效运转状态。他说：“现在我去孟菲斯的次数相当频繁，那里正在变成一台运转良好的机器，各项工作都在有条不紊地推进。我们实行 7×24 小时不间断作业。因此，我凌晨一两点在工地巡视时，看到的整体工作效率与第二天上午 10 点差不多，而且一周七天都是如此。”