马斯克 SpaceX 备战太空 AI 算力：锁定 100GW 设备产能，约为 4.4 座三峡电站总装机容量

IT之家 11 月 11 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 公司今天（11 月 11 日）发布公告，宣布与德国太阳能电池设备制造商 SINGULUS 签署重大供应合同，将引进异质结（HJT）太阳能电池整套生产线，从而加速制造 Starmind 卫星。

IT之家注：HJT 全称为 Heterojunction Technology，是一种发电技术，主要结合晶体硅与超薄的非晶硅薄膜，让太阳能电池在接收阳光后，尽量少损失电能、更有效地把电流导出来。

“异质”指的是不同结构的半导体材料。在常见的 HJT 电池中，中间是一片 N 型晶体硅，两面覆盖极薄的非晶硅层，外侧再加上透明导电膜和金属电极。晶体硅和非晶硅虽然都含硅，但原子排列方式不同，因此能够形成“异质结”。

而 Starmind 是 SpaceX 正在推进的太空人工智能计算卫星项目，卫星利用太阳能供电，在太空中运行计算任务，再通过激光链路和星链网络把结果传回地球，其首款公开设计名为 AI1。

根据 SINGULUS 昨日发布的公告，本次合作并非采购现成太阳能电池，主要是制造电池的设备与工艺。SINGULUS 将基于已实现规模化应用的技术，开发高性能太阳能电池及配套生产设备，将湿化学处理、真空镀膜和热处理等工艺用于生产。首条生产线计划于 2027 年上半年交付，双方还计划增加多条产线。

SpaceX 星链业务高级副总裁迈克 · 尼科尔斯表示，此次合作将为得州工厂生产 Starmind 卫星所需太阳能电池提供制造路径，并通过双方的工艺经验与长期投入，为扩大生产建立可持续的供应方案。双方提出，随着卫星制造提速，相关生产将逐步扩大，以支持超过 100 吉瓦（GW）的生产设备规模。

IT之家注：100 吉瓦就是 1 亿千瓦，是指太阳能电池制造设备所对应的生产规模，并非是 SpaceX 在太空建设的“发电站”。单看功率规模，它约相当于 4.4 座三峡电站（三峡总装机容量为 2,250 万千瓦）的总装机容量。