IT之家 11 月 23 日消息，据华为光网今日分享，澳门电讯（CTM）携手华为联合发布“AI-FTTR”宽带服务，并基于华为 FTTR 全光组网解决方案的智能计算能力，融合 AI Wi-Fi 感知及 AI Wi-Fi 抗干扰两大核心技术，推出 Wi-Fi 感知服务商用套餐。

▲ 图源：华为光网 | 澳门电讯与华为联合创新，发布 Wi-Fi 感知服务

据介绍，传统家庭宽带仅提供连接服务，增值服务空间受限，这已成为全球运营商共同关注的课题。澳门电讯围绕家庭网络体验痛点，发布 AI Wi-Fi 感知与 AI Wi-Fi 抗干扰技术服务，实现从“被动连接”到“主动感知、智能优化”的升级。

AI Wi-Fi 感知服务突破了传统 Wi-Fi 路由器业务的边界，无需额外添加硬件设备，即可通过 FTTR 终端实时分析 Wi-Fi 信号波动，动态感知并识别家庭成员活动状态。例如，在用户离家模式下识别到异常走动时，将通过 CTM Wi-Fi 管家 App 向用户推送异常通知，助力家庭安防能力提升。

IT之家从华为官方了解到，AI Wi-Fi 抗干扰技术基于华为 FTTR 终端内置的超 10 万干扰场景模型，可实时分析家庭 Wi-Fi 环境中的各类干扰，如邻居信号串扰、人员走动干扰等，并自动调整 Wi-Fi 的发射参数，实现在干扰场景下速率提升 20%。