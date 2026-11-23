IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻报道，神舟二十四号载人飞船发射在即，目前，空间站与任务各系统准备工作顺利推进。

11 月 23 日，北京航天飞行控制中心对中国空间站轨道姿态进行调整。这次，空间站将迎来首位外籍航天员，神舟二十三号乘组正在为新乘组的到来做好准备：整理舱内物资、清理舱内环境，备好生活物资与睡眠空间，调整再生生保参数，保障六人同时在轨的氧气、用水供给稳定。

各任务站点同步开展联调联控，按照发射当日流程，对发射准备、飞行全过程的技术状态、数据流转开展全流程验证。发射场、飞船和火箭系统也加紧调试设备状态，目前状态稳定，已具备发射条件。

神舟二十四号载人飞船发射后，将对接于空间站核心舱前向端口，目前，空间站组合体平台工作正常，功能、性能稳定。

据IT之家此前报道，神舟二十四号载人飞行任务将有 1 名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回。这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

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