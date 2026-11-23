IT之家 11 月 23 日消息，大疆现已为旗下 Osmo Action 6 运动相机新增街拍大师套装，该套装收录了大师手柄、相机肩带、腕带挂绳、礼盒，定价为 3799 元。

据介绍，Osmo Action 6 是大疆首款可变光圈运动相机，光圈可在 f/2.0-f/4.0 之间调整，用户可根据场景及拍摄需求灵活选择光圈模式，其中自动模式下，光圈会根据拍摄环境自动调整大小。

而超级夜景模式则会开启最高 f/2.0 光圈，提升进光量，降低噪点对画面的干扰的同时还可在较小对焦距离下营造虚化效果，增强氛围感，用户还可以在灯光明亮的场景下开启星芒模式，这时光圈会缩小至 f/4.0，让画面的点状光源呈现星芒效果。

硬件方面，这次 Action 6 搭载全新升级的 1/1.1 英寸方形 CMOS 传感器，其像素大小为 2.4μm，最高动态范围可达 13.5 挡，最高可拍摄 4K 120FPS 4:3 比例视频，支持超级夜景模式，可在低光照环境下以最高 4K 60P 的画质拍摄。

这次 Action 6 还支持 10bit D-Log M 色彩模式，可在专业用户调色后呈现更佳画面，保留高光与暗部细节，支持机内预览 D-Log M 视频，方便摄影师实时监看画面曝光与色彩，保障画面品质。

得益于方形 CMOS，这台运动相机还拥有 4K 自由裁切模式，可让用户以“先拍摄、后裁切”的模式创作，可根据需求在后期将原始画面调整成 16:9、9:16 的横 / 竖比例画幅，只需要一部相机、一个机位就能适配短视频平台和长视频平台的不同播放需求。

此外，这款运动相机还支持超强增稳 3.0 和 4K 地平线增稳功能，新增 2 倍无损变焦功能，确保画面放大至 2X 时保持 4K 分辨率，并增加日常广角视角模式，可在保留宽广视野的同时减少纵向畸变，让日常 Vlog 画面更加自然，机内还拥有多款胶片影调，可一键切换风格。

功能方面，该运动相机配套的 DJI Mimo App 现已支持峰值对焦，可直接在手机大屏幕上查看相机是否合焦，避免拍摄后才发现“没对上焦”，支持全新增广镜，可将原本 155° 视角扩展至 182° 视野范围，让骑行、滑雪自拍等场景画面更广，收纳更多内容。

Osmo Action 6 相机还内置有 50GB 存储空间，防止用户出现“出了门才发现忘带内存卡”现象，支持预录制功能，最高可保存拍摄前 5 分钟画面，支持 Wi-Fi 6.0 和 USB 3.1 传输，无线传输最高速率可达 80MB/s，使用有线传输时最高速率可达 300 MB/s，支持时间码（TC）功能，方便多机位拍摄同步。

这款运动相机还支持 OsmoAudio 音频生态，可直连 2 个大疆麦克风发射器，不需要接收器就能进行双人口播，机身还支持收音备份功能，可在 DJI MIC 工作的情况下同步收录环境音，支持磁吸快拆生态并将接口升级为双向快拆设计，可便捷接入多种配件。

续航方面，Osmo Action 6 可持续拍摄 4 小时，支持快充功能，可在 22 分钟内充入 80% 电量，大约 52 分钟就能充满电，机器还支持在-20°C-34°C 温度范围下工作，裸机支持 20 米防水，内置色温传感器和水压计，可在录像时同步记录专业数据。

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