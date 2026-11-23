IT之家 11 月 23 日消息，距离《暗黑破坏神 5》（Diablo 5）正式发售至少还有三年，但暴雪已经陆续公布了这款新作的一些令人期待的信息。在最近一届暴雪嘉年华（BlizzCon）上，《暗黑破坏神 5》作为重磅消息之一正式亮相。

在《暗黑破坏神 5》推出之前，《暗黑破坏神 4》仍将持续获得重要更新。不过，随着新作逐渐接近发售，暴雪最终很可能会将更多资源转向续作，逐步减少对旧作的投入。

考虑到未来几年硬件平台的更新节奏，《暗黑破坏神 5》很可能登陆新一代游戏平台，为玩家带来明显升级的《暗黑破坏神》体验。暴雪预计还会在 2029 年计划发售之前陆续公布更多消息，目前已经披露的信息就包括以下几个方面。

首先是职业设定。目前已确认《暗黑破坏神 5》将提供三个职业：恶魔猎手、武僧和瘟疫骑士。

其中，恶魔猎手和武僧都是系列前作中出现过的经典职业，而瘟疫骑士则是全新职业。暴雪将其描述为“行走的死亡化身”。瘟疫骑士能够传播疾病与瘟疫，再将这些力量吞噬转化为自身的战斗能力。

这一全新职业为《暗黑破坏神 5》的职业阵容带来了不同以往的玩法。随着游戏开发推进，暴雪预计还会公布更多职业及相关细节。

除了职业信息，暴雪还确认，《暗黑破坏神 5》将采用受到《暗黑破坏神 2》启发的装备与战利品系统。

暴雪希望游戏中的装备能够做到“属性清晰、令人印象深刻，并且值得玩家花费数百小时持续追寻”。如果能够实现这一设计目标，《暗黑破坏神 5》有望成为一款耐玩度很高的作品，让玩家愿意投入数百小时，不断挑战更高难度、寻找更强装备。

IT之家注意到，游戏的故事背景也已经有所披露。《暗黑破坏神 5》的剧情发生在《暗黑破坏神 4》事件结束约 100 年之后，届时庇护之地（Sanctuary）的世界格局将发生重大变化。

以往大多数《暗黑破坏神》作品都发生在末日灾难正在降临的背景下，而新作将采用末日后的世界设定。在《暗黑破坏神 5》中，系列核心反派迪亚波罗（Diablo）已经征服了庇护之地。这一设定有望让新作在故事氛围和世界探索体验上，与系列前作形成明显区别。

暴雪承诺将在 2027 年公布更多《暗黑破坏神 5》的消息，系列粉丝可以持续关注。目前，暴雪尚未宣布 2027 年是否举办暴雪嘉年华，但考虑到微软已经收购暴雪，《暗黑破坏神 5》完全有可能在未来的 Xbox 游戏发布会上亮相。

当然，暴雪也可能选择在其他游戏行业活动上公布新作信息，或者不依托任何大型活动，直接通过官方渠道发布消息。

无论采用哪种方式，未来几年《暗黑破坏神》系列玩家都将有不少值得期待的新消息。