IT之家 11 月 24 日消息，谷歌 DeepMind 团队携手谷歌 Quantum AI 团队于昨日（11 月 23 日）发布联合研究成果，利用多组 Gemini 4 智能体协同工作，并结合形式化数学验证工具 Lean，成功优化了多项量子算法，降低部分量子计算任务的资源需求。

量子计算机有望在未来解决经典超级计算机无法企及的问题，但即便使用当前最优量子算法，部分重要应用所需的资源仍超出早期量子硬件的承载能力。

谷歌 DeepMind 与 Google Quantum AI 团队在最新研究论文中，借助 Gemini 4 智能体团队对经典量子算法进行优化，生成了效率极高的量子电路。

这些优化后的电路是量子计算机执行算法的指令集，未来可用于开展聚变能源、药物设计等复杂科学问题的模拟。为方便学界复用，团队已在 GitHub 开源相关 Lean 库、问题定义文件与经过验证的解决方案。

由于资源密集型量子电路无法在经典计算机或当前小规模量子处理器上完成测试，团队必须通过数学方法证明其正确性。每个优化结果都由智能体团队使用形式化定理证明器 Lean 完成数学验证。

团队选取的应用场景均为可能影响人类重大挑战的领域，包括清洁能源与药物设计，但该方法的适用范围并不局限于这些问题方向：

针对 惯性约束聚变 （一种用激光压缩氢燃料直至点火的聚变反应方式）的关键属性计算，团队找到了对应量子电路，将所需算力成本（综合量子比特与操作数的指标）降低 11.8 倍 ，所需纠错量子比特数从 5,650 个降至 4,338 个。

针对药物代谢、特定光化学反应中的分子模拟，团队同样完成了成本削减：对于常见的光敏分子，量子模拟成本降低 8 倍 ，简化了算法追踪粒子位置与电场力的逻辑；针对负责分解多数人体药物、对药物设计至关重要的 细胞色素 P450 酶 ，团队通过替换冗余的内存查找操作，实现 2.5 倍 性能提升，内存占用从 481 个量子比特降至 333 个。

团队还优化了基础量子算法与通用算术组件：针对搜索未排序列表的基础量子运算 Grover 算法的特定实现，实现 2.57 倍提速；针对将数据加载至量子态的常用子程序 反正弦（arcsin），实现最高 290 倍提速。

即便完成上述优化，在科学模拟场景中运行这些算法，仍需要超过第一代纠错量子计算机可用算力的资源，但这些改进的价值依然显著。

团队搭建了全新的开源 Lean 量子算法库，供多智能体协作团队使用，所有智能体生成的思路都带有数学正确性保障。研究人员只需指定研究方向、定义问题、监督智能体的推进进度，结合自身在量子算法领域的专业知识，就产出了真实的科研成果。

该方法同样可加速量子计算研究的其他环节，乃至更广泛的科学发现进程。经证明验证的 AI 搜索流程，将原本需要数年人工设计的工作大幅压缩，让研究人员可以专注于问题选型与结果解读。

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