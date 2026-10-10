谷歌 Gemini 4“Argon”模型即将发布，消息称内部测试“Carbon”新版本

IT之家 10 月 10 日消息，据《商业内幕》报道，谷歌即将向公众正式发布新一代 Gemini 4“Argon”模型。与此同时，其内部员工已在测试性能更强的后续迭代版本，有望进一步缩小与竞品之间的技术差距。

据该媒体获取的内部文档与截图显示，谷歌员工近期一直在测试代号为“Carbon”的全新 Gemini 4 版本。该模型很可能是 Argon 架构下的新检查点（Checkpoint）更新，并已于近日接入谷歌内部代码平台 Jetski。

一名员工透露，Carbon 在代码能力上的表现“堪比 Opus 5.5”—— 后者是 Anthropic 旗下针对复杂代码智能体长期任务打造的最强模型。不过该员工同时表示，这一结论仍有待更深入的评测验证。

综合多名员工反馈及内部沟通记录来看，早期版本的 Argon 在内部测试中普遍收获了良好评价。不过也有员工指出，早期版本在处理部分编程任务时仍显吃力，其水平大体只相当于 Anthropic 早前发布的 Claude Opus 5。

一份内部文件表明，谷歌内部已对代号为 Argon、Barium 以及 Carbon 的多款 Gemini 4 衍生模型展开测试。

值得注意的是，谷歌的产品内部代号与最终公开发布名称往往并不挂钩。例如文件记载，此前选定以“Argon”之名对外发布的模型，其内部代号实为“Barium-B”。因此，目前的 Carbon 究竟会作为 Argon 的后续微调版本推出，还是作为 Gemini 4 家族旗下的独立新型号亮相，目前尚无定论。

对此，谷歌方面拒绝发表评论。

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