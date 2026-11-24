IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 11 月 23 日，美国国家航空航天局（NASA）宣布在向商业航天企业征集合作方案，计划开发用于月球表面的核发电系统 Lunar Reactor-1（LR-1），目标是在 2030 年前完成系统研制并达到可发射状态。

根据 NASA 官方公告，LR-1 采用小型核裂变堆设计，预计可提供 20 千瓦电力，能够为未来月球基地的居住设施、通信系统、月球车和科学仪器等设备供电，目标是在部署到月球后至少运行 5 年。

与太阳能发电不同，核反应堆不依赖阳光，可以持续提供电力。月球夜晚持续时间约为 14 个地球日，在此期间，太阳能设备难以持续发电，而核能系统可以为月球表面的长期任务提供稳定能源。

NASA 月球核反应堆项目负责人布莱恩・吉布林（Brian Giblin）表示，此次征求提案是 NASA 与商业航天产业合作、建立长期月球驻留能力的重要一步。他指出，安全、可靠且充足的能源，是未来月球和火星表面探索任务的重要基础。

在项目招标方面，NASA 已发布名为 Space Power and Reactor Capabilities 的提案征集文件。该机构此前于 8 月发布征求意见稿，并于 9 月在俄亥俄州克利夫兰的俄亥俄航空航天研究所举办产业交流活动。此次正式征集方案要求反应堆符合美国能源部（DOE）的核设施运行安全标准，提交截止日期为 12 月 21 日。

IT之家查询获悉，LR-1 项目由 NASA 空间反应堆部门与美国能源部合作管理。除月球表面发电系统外，该部门还负责推进 Space Reactor-1（SR-1）Freedom 项目。后者计划于 2028 年发射，将向火星运送 3 架 SkyFall 直升机，并演示核电推进技术，即利用核反应堆产生的电力驱动航天器推进系统。

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