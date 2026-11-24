IT之家 11 月 24 日消息，OpenAI 昨日（11 月 23 日）宣布携手思科（Cisco）推出开源安全运行时 Shirudo，基于 eBPF 技术为运行中的系统提供无需重启的临时漏洞防护，已通过 Java4Shell 攻击拦截测试。

OpenAI 在博文中指出，传统安全响应中，企业发现漏洞后往往要经历修复开发、测试、灰度发布和全量上线等环节，可能耗时数天甚至数周。

但攻击者不会等待企业完全修复，一旦漏洞被公开或被利用，正在运行的服务就可能暴露在风险中。更棘手的是，漏洞利用与正常业务请求有时会调用相同的 Linux 系统操作，若简单封禁相关行为，可能导致服务中断。

双方本次合作推出的 Shirudo 主要为运行中的系统加装一层可验证的“盾牌”，通过基于 Linux 的 eBPF 技术工作，在不必重启系统的情况下，观察内核与网络活动，并对可疑行为施加精准控制。

守护 Agent 如何使用 eBPF 观察和保护正在运行的系统。

安全团队可先测试一项名为 shield 的临时防护，确认它既能阻断暴露漏洞的代码路径，又不会影响合法请求；经运维人员批准后，即可在服务持续运行的情况下部署。OpenAI 表示，在受控测试中，由 Codex 生成的防护层成功阻止了针对运行中 Elasticsearch 服务的 Java4Shell 漏洞利用尝试，且服务未重启。

为降低误用风险，Shirudo 将防护措施设计为可信任部署：shield 在加载前须经加密签名与验证，Linux eBPF 验证器也会检查程序是否符合安全规则；系统还借助可信平台模块（TPM）记录防护的加载或移除，便于运维人员核验系统是否满足安全要求。

该项目已以 BSD 2-Clause 许可证开源，BPF 程序则采用 BSD 与 GPL 双许可。OpenAI 与 Cisco 希望开发者、安全研究人员和基础设施运维人员共同参与，让一个团队验证有效的防护方案，能被更多团队复用，而不必从零开始。

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。