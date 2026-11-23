IT之家 11 月 23 日消息，微软 AI 负责人穆斯塔法 · 苏莱曼（Mustafa Suleyman）今天在 X 平台表示，他完全支持 OpenAI 提高透明度的倡议。

苏莱曼表示，AI 业界所有人都是为了打造安全、真正有益于人类的 AGI（通用人工智能）。AI 安全领域最棘手的问题之一就是协调合作，这项举措朝着正确的方向迈出了一步。未来几年，如果要实现安全、可控且与人类价值观保持一致的 AGI，人们还需要采取更多类似措施。

苏莱曼承诺在一套双方共同保留的评测集上分享预训练进展。经 OpenAI 许可，微软使用其评测集公布了 MAI-2 Base 的评测结果：其对数困惑度（log-perplexity）为 0.819，与 GPT-5.6 Sol 基础模型处于相近水平。

据IT之家此前报道，当地时间于 11 月 22 日，OpenAI 首席科学家雅库布 · 帕霍茨基（Jakub Pachocki）发文，提议 AI 企业应建立行业统一标准，对先进 AI 模型的开发设置共同限制，在研究人员具备更可靠的模型行为理解和监控能力之前，不应突破约定的发展门槛。