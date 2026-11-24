IT之家 11 月 24 日消息，彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）今日报道称，裴宇的 Nothing 正准备推出一款具备 AI 录音和转录功能的耳机产品，名为 Ear (note)，计划于 12 月 8 日正式发布。

Nothing 联合创始人兼 CEO 裴宇（Carl Pei）在接受彭博社采访时展示了这款产品。Ear (note) 不仅能够通过耳机内置麦克风录制电话通话，还能利用充电盒内置麦克风录制线下会议和面对面交流内容。

该充电盒还配备了一枚名为 Talk 的实体按键，用户可以按下该按键录制自己的声音。Nothing 未来也考虑将这枚按键开放为可编程控制键，用于执行其他任务。

在 AI 功能方面，Ear (note) 将支持与多种 AI 智能体交互，同时搭载 Nothing 自行开发的基础语音控制系统，允许用户通过语音与 AI 进行连续对话。配套应用则负责管理录音、转录文本和内容摘要。

据介绍，目前市场上的 AI 录音产品通常侧重于线下对话或电话通话中的某一种场景。例如，苹果智能手表、亚马逊 Bee、Plaud，以及 Otter、Granola 等应用，主要围绕特定录音场景提供服务。Nothing 希望通过 Ear (note) 将线下会议录音和电话录音两种能力整合到同一款产品中。

不过，这类产品也涉及较为敏感的隐私问题。由于 Ear (note) 能够在不同场景下录制对话，Nothing 表示，公司已取得与其他录音产品相同的隐私认证，并与律师事务所合作评估潜在法律风险及防护措施。此外，公司还在伦敦组建了专门的数据与安全团队，参与产品研发。

裴宇表示，录音是一个非常敏感的领域，因此公司在开发过程中格外谨慎，避免承担不必要的风险。

对于 AI 硬件市场的发展前景，裴宇认为，短期内 AI 设备可能仍属于相对小众的产品，还不会迅速成为大众消费电子市场的主流。他表示，目前看不到消费级 AI 领域很快出现类似 iPhone 发布时那样的行业转折点。但从长期来看，Nothing 希望成为 AI 智能体生态中的重要硬件供应商，而不是只依赖自家软件服务。他认为，未来将出现大量不同类型的 AI 智能体，这为能够兼容多种服务的硬件厂商创造了机会。

裴宇透露，Nothing 旗下智能手机、耳机及其他产品目前已有数千万台活跃设备。公司表示，自 2022 年推出首款产品以来，累计营收已超过 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 133.63 亿元人民币），美国目前是其音频产品增长最快的市场。

此外，Nothing 计划随着 AI 战略发展拓展更多硬件品类，不过此前有关智能手表和智能眼镜的产品计划已经推迟。公司还计划在 2027 年采取比 2026 年更加积极的智能手机发布节奏。

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