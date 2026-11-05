裴宇预告 Nothing 将于 12 月发布首款 AI 原生设备

IT之家 11 月 5 日消息，Nothing 创始人裴宇 11 月 4 日发文，表示每隔一段时间就有一项技术出现，改变了每个人的生活方式和工作方式，比如火、印刷术、电、互联网等。如今，整个行业都在寻找新的 iPhone 时刻 —— 吊坠、别针、眼镜、伴侣，某种让 AI 成为每个人生活一部分的神奇消费设备。

裴宇认为，新技术在工作中赢得人们的认可，远早于在家中赢得人们的心。PC 最早作为电子表格和文字处理设备流行起来，远早于人们用它们来听音乐或玩游戏。手机最初是为在路上做交易的人准备的车载电话，几十年后才进入青少年的手中。每次的流行技术都能在真实工作中证明自己，变得廉价且受信任，最终成为十亿人喜爱的东西。

裴宇表示，AI 也走在同样的道路上。编程、IT、客户支持、法务，即使是近十亿个口袋里的聊天机器人，本质上也是一种生产力工具。

然而裴宇认为，AI 目前存在上下文缺口，人们使用 AI 时，其中一半的工作就是把上下文输入文本框，与此同时，最重要的上下文根本无法进入模型，比如喝咖啡时想到的点子、随口说过的一句话。因此，人们每天使用和携带的工具才是获取上下文最便捷的途径，而不是文本框。

裴宇预告，Nothing 的首款 AI 原生产品将于下月（2026 年 12 月）发布。“它是一种工具，但却带有定义‘Nothing’产品的个性和用心。”

IT之家注意到，裴宇还透露，该产品没有屏幕，也不是一款软件应用。

据消息人士 Roland Quandt 透露，Nothing 将推出两款智能眼镜。其中一款主打音频功能，另一款配备摄像头。

据介绍，Nothing 的音频版智能眼镜支持播放音乐、通话，用户可通过眼镜与手机的语音助手交互。该产品将配备光致变色镜片，可在阳光下自动变暗、室内自动变亮。

同时，该公司还计划推出另一款智能眼镜。该产品将拥有摄像头，支持 ChatGPT、翻译功能。

彭博社此前报道称，Nothing 的智能眼镜将通过手机和云端处理 AI 任务，不会配备 AR 显示屏。