IT之家 11 月 24 日消息，公安部网安局今日公布了 2026 年度使用 AI 工具编造传播网络谣言的 10 起典型案例。

这些案例均依托“净网 —2026”专项行动查办，涉案人员或因博取关注、吸粉引流，或因发泄情绪、直播带货，利用 AI 工具生成虚假视频、图片或文案，最终被采取刑事强制措施或行政处罚。IT之家附原文如下：

1、网民马某某为博取关注、吸粉引流，使用 AI 工具生成“张家界大峡谷玻璃桥突发坍塌”虚假视频，视频画面中玻璃桥断裂、人群四散奔逃，并配文称“没事就别出去玩了，还是家里安全”。相关视频发布后引发大量网民关注，造成公众恐慌，扰乱公共秩序。马某某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

2、网民伍某某为博取关注、吸粉引流，使用 AI 工具生成“广州花都夜市遭遇暴雨水浸”虚假视频并发布至网络平台，视频画面中现场被积水淹没，水流湍急，水深接近电线高度。经核查，当地并无相关灾情。该虚假视频引发大范围传播扩散，造成公众恐慌，扰乱公共秩序。伍某某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

3、网民韩某某为博取关注、吸粉引流，使用 AI 工具生成以警用标志、警用车辆等为背景，且其本人身穿人民警察制式服装的虚假图片、视频，在网络平台发布，误导网民关注，扰乱公共秩序，造成不良影响。韩某某已被属地公安机关依法采取刑事强制措施。

4、网民孙某为博取关注、吸粉引流，选取热点话题，使用 AI 工具编造“某部门在连云港查获走私稀土案件价值 46 亿”虚假案件信息。该不实信息在多个网络平台扩散传播，混淆视听，扰乱公共秩序。孙某已被属地公安机关依法处以行政处罚。

5、网民王某某追星过程中，为发泄个人不满情绪，使用 AI 工具伪造某艺人社交平台发帖图片，假冒该艺人口吻发布表达不满、控诉演出被叫停等不实信息，造成不良影响，扰乱公共秩序。王某某已被属地公安机关依法处以行政处罚。

6、网民周某为博取关注、吸粉引流，使用 AI 工具编造“某考生高考估分 715 分、实际查分 299 分，试卷笔迹不符、答卷被调包”虚假信息并发布，引发网民关注。经查，文章中相关考生及事件情节均系虚构，其行为扰乱招生考试秩序。周某已被属地公安机关依法处以行政处罚。

7、网民舒某某为博取关注、吸粉引流，使用 AI 工具生成“湖北人造毒大米生产线”虚假视频，编造食品安全谣言，造成公众恐慌，扰乱公共秩序。舒某某已被属地公安机关依法处以行政处罚。

8、网民曹某某为博取关注、吸粉引流，使用 AI 工具生成“2026 年 3 月中旬，福建、广东、浙江、湖北诺如病毒再袭！多校停课，孩子上吐下泻”虚假信息并发布至网络平台。经核查，当地并无相关疫情，该虚假信息造成当地公众恐慌，扰乱公共秩序。曹某某已被属地公安机关依法处以行政处罚。

9、网民王某某、张某某为博取关注、吸粉引流，刻意选取“某学校校服事件”舆论热点，利用 AI 工具生成另一学校“校服夹杂塑料、材料已送检”虚假视频及配音并发布至网络平台，恶意虚构事件情节，误导网民认知，扰乱公共秩序。王某某、张某某已被属地公安机关依法处以行政处罚。

10、网民邢某为直播带货、吸引流量，在未经授权的情况下，使用 AI 工具冒用某公众人物形象在网络平台开展直播带货，误导网民，造成恶劣影响。邢某已被属地公安机关依法处以行政处罚。