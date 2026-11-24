IT之家 11 月 24 日消息，神舟二十三号航天员乘组在轨工作已接近半年，中国载人航天工程办公室 11 月 24 日集中发布了该乘组在空间生命科学、空间材料科学、航天医学与航天新技术四个领域取得的阶段性成果。

神舟二十三号乘组由指令长朱杨柱、航天驾驶员张志远和载荷专家黎家盈组成，于 2026 年 5 月 25 日进驻中国空间站，黎家盈也是首位进入“天宫”的香港航天员。

空间生命科学领域的代表性发现来自生殖细胞研究。多组学分析显示，空间飞行会使人诱导原始生殖细胞的分化效率下降约 50%，同时研究识别出细胞外基质、细胞骨架、翻译调控及脂质代谢等与生殖细胞适应空间环境相关的关键通路。同一领域内，空间辐射生物装置第四次舱外暴露实验也已完成，纳米酶、放线菌和植物种子等样品在舱外暴露 5 个月后随装置回舱，后续将用于分析太空辐射对生物的深层影响。

材料科学方面，乘组首次在空间站环境中获得了毫米级深紫外非线性光学晶体氟硼铍酸钾。该晶体在微重力条件下呈现出改善的生长特性与质量，可为高功率深紫外激光器件提供关键材料。氟硼铍酸钾是当前已知唯一实用的深紫外非线性光学晶体，在地面生长中长期受限于晶体尺寸与质量（IT之家注：非线性光学晶体用于改变激光波长，深紫外波段在光刻与光电子能谱等领域有直接应用）。

航天医学的进展围绕“太空人体研究计划”展开，形成了若干在轨检测与评估能力：运动肌肉连续成像与智能量化评估、微量全血多指标蛋白的在轨集成检测，以及基于人工智能的多模态运动负荷评估模型，可实现生理参数的非接触监测和运动疲劳的客观评估。与之配套的运动骨肌受力研究，则通过足底压力采集、下肢生物力学测试与肌肉肌腱特征测量，获取不同负荷状态下肌肉 — 肌腱相互作用的变化数据。

航天新技术领域，乘组在国内首次搭建了新型储能电池在轨验证平台，并完成首批半固态电池的空间验证。半固态电池以固液混合电解质替代传统液态电解液，在安全性与温度适应性上具备潜在优势，此次在轨数据将为空间站及月球探测工程能源系统的迭代提供依据。