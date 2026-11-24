IT之家 11 月 24 日消息，神舟二十四号载人飞行任务新闻发布会于今日（11 月 24 日）在酒泉卫星发射中心召开。

经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，神舟二十四号航天员乘组由航天驾驶员汤洪波、航天飞行工程师武毅、载荷专家穆罕默德 · 齐尚 · 阿里 3 人组成，汤洪波任指令长。

这是中国载人航天工程首个包含外籍航天员的飞行乘组，穆罕默德 · 齐尚 · 阿里是工程基于中国和巴基斯坦合作协议选拔出的首批外籍航天员之一。

据央视新闻报道，根据任务安排，来自巴基斯坦的航天员将以载荷专家身份执行短期飞行任务。在轨期间，除参与乘组日常工作外，主要承担中巴合作空间科学实验任务，重点完成实验样品及实验单元的安装，并按计划开展在轨实验。

为确保联合飞行任务顺利实施，重点强化了三方面的工作。

一是专业技能训练。 针对短期飞行任务特点，系统开展载人飞船、空间站知识和专业操作训练，突出做好科学实验操作和应急处置能力训练。

二是 乘 组协同训练。 针对岗位分工和协同配合需要，重点围绕操作配合、流程衔接和故障处置等开展联合训练，确保工作协同高效。

三是语言技能培训。针对中文操作指令和标识，重点强化任务相关口令和专业词汇学习，确保指令执行准确。

IT之家从报道获悉，巴基斯坦航天员完成短期联合飞行任务后，随神舟二十三号载人飞船返回，神舟二十三号乘组中的 1 名航天员将继续在轨驻留，完成一年期在轨驻留试验。