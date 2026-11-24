IT之家 11 月 24 日消息，在接受 Peter Yang 采访时，微软高管查尔斯 · 拉曼纳（Charles Lamanna）表示，AI 正在重塑软件工程师的工作重心，让其大幅减少“手搓”代码逐行敲打的工作，但对于系统设计、验证、测试和安全上线等提出了更高的思考要求。

IT之家查询公开资料，拉曼纳是微软的执行副总裁，负责 Copilot、智能体及平台业务，是推动微软将 AI 融入办公软件、企业应用和开发平台的核心高管之一。

在采访中，拉曼纳举例表示，如果让一名 1990 年前后的程序员看到今天的云计算平台，他可能会觉得，自己过去需要亲手完成的大量工作，如今已经由平台代劳，感叹“90% 的工作被取代了”。

他同时预测，AI 智能体将成为许多软件的主要使用者，推动软件接口和交互方式调整。在他看来，智能体是“非常苛刻的客户”，更看重性能和可编程性。例如，人类搜索时通常只想看十条链接，智能体却可以处理上千条结果。

在采访中拉曼纳认为 Copilot 虽然可以帮助用户完成任务，但是不会取代 Office 应用，对于移动文本框这类直观、精细的编辑，用户直接用鼠标操作，仍然更符合用户的使用习惯。