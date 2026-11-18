IT之家 11 月 18 日消息，在昨日（11 月 17 日）召开的 Ignite 2026 大会上，微软官宣 Office 的“新篇章”，将办公软件从传统的文档、表格与演示工具，进一步转向由 AI 智能体协同完成工作的“智能办公系统”。

IT之家曾于 10 月报道，微软逆转办公 AI 策略，此前主要将 Copilot 嵌入到 Office 应用中，而现在围绕着新款 Copilot 应用，集成完整的 Word、Excel 和 PowerPoint 创建、编辑与协作体验。

在本次活动中，微软宣布 Copilot 已正式上线 Office 支持，用户只需用自然语言提出需求，Copilot 便可在 Word、PowerPoint、Excel 中生成文档，并在聊天窗口旁打开。微软表示用户既能手动修改，也可继续让 AI 调整。所有内容保存在 OneDrive，并受企业安全与合规策略约束。

微软还推出面向销售的 Copilot for Sales Frontier 公开版，可通过插件和技能连接 CRM，以及 Zendesk、HubSpot、Notion、DocuSign、ZoomInfo 等常见业务工具，帮助销售团队整理客户信息、跟进流程和生成工作材料。

针对普通职场用户，微软以私密预览方式，测试“今日”（Today），该功能会自动汇总邮件、日历、聊天和会议信息，形成当日工作概览，并可直接生成邮件或消息草稿、协助安排会议。

此外，OneNote 中的 Copilot 可把零散笔记整理成完整文档；Pages 能将提示词和素材转换为可交互页面；Workspaces 则为团队提供模板化共享空间，未来还将允许添加 AI 代理参与协作。