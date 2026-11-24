IT之家 11 月 24 日消息，华为官方今日宣布，全新华为维感 G1 持续葡萄糖监测系统，今日 10:08 开启预售，支持全天候连续监测血糖、手机手表多端查看血糖，以及血糖异常提醒等功能。

据IT之家此前报道，国家药监局今年 10 月 30 日公示的医疗器械批准文件送达信息中出现了华为终端有限公司的持续葡萄糖监测系统，注册证编号为国械注准 20263072228。

三类医疗器械是中国监管体系中的最高等级，与心脏支架、人工关节同级。此前华为在健康监测领域的合规路径主要集中在二类证，包括腕部动态血压记录仪、睡眠呼吸暂停筛查软件、脉搏波房颤和早搏提示软件等。此次 CGM 获批，意味着华为从健康监测进入临床级连续监测的准入区间。

华为维感 G1 支持持续葡萄糖监测系统（CGM），承诺将以专业能力为用户提供智能血糖管理体验。从官方海报中可以看到，华为维感 G1 需要贴在皮肤表面，并可通过连接到华为智能手机和智能手表查看详情，还支持血糖异常提醒等功能。

华为终端 BG CTO 李小龙表示：“这是我们开发周期最长的一款产品，也是我参与 Beta 测试持续时间最久的一款产品，我记得第一次佩戴是在 2023 年 12 月，到现在已经 35 个月，我们开发团队的小伙伴佩戴的时间比我还要早很多。”

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