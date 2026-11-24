IT之家 11 月 24 日消息，华境汽车今日官宣，不开发布会，华境 S 五座版明天开启预订。

华境 S 五座版全系标配华为乾崑科技与宁德时代电芯，并提供后排一键纯平功能，放倒后可形成约两米的平整空间。

尺寸方面，华境 S 五座版车长 5235 mm、车宽 1999 mm、车高 1800 mm，轴距 3105 mm。五座版外观提供日照金山、沧海悬月等配色方案，其中日照金山采用金色车顶搭配黑色车身，沧海悬月采用银色车顶搭配蓝色车身，内饰则提供玛瑙紫配色。

作为参考，华境 S 六座版配备 1.5T 插电式混动系统，提供两驱版和四驱版可选。

31 度电池版 CLTC 纯电续航 200km；

41.9 度宁德时代电池版 CLTC 纯电续航分别为 255km 和 235km（四驱）。

据IT之家此前报道，本月初，华境汽车官方宣布，旗下华境 S 在 10 月交付 7507 台，实现连续 6 个月增长。该车是上汽通用五菱与华为合作的首款搭载华为乾崑科技的旗舰大六座 SUV，2026 年 9 月交付 7416 台、8 月交付 7306 台、7 月交付 7203 台、6 月交付 5689 台。

华境 S 全系标配华为乾崑智驾 ADS Pro 增强版与鸿蒙座舱。该车已于 5 月 8 日正式上市，长 5235mm / 宽 1999mm / 高 1800mm，轴距 3105mm。9 月 12 日，华境 S 宣布新增 4 款配置（主要在鸿蒙座舱方面迎来升级），全系超级置换价 14.98 万元-19.68 万元。