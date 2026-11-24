IT之家 11 月 24 日消息，鸿蒙 HarmonyOS 终端设备数今日官宣破亿，华为官方今日也发布感谢信，向开发者、用户、讲师等每一位“鸿蒙人”致谢。

华为官方刚刚透露，鸿蒙 HarmonyOS 终端设备用时 883 天达成了数量破亿成就。

IT之家注意到，华为官方海报小字显示，数据来源于华为内部统计，基于搭载 HarmonyOS 5 / 6 / 7 的手机、平板和电脑设备数量突破 1 亿，统计时间截止至 2026 年 11 月 16 日。

回顾原生鸿蒙 HarmonyOS NEXT 发展历程。在 2023 年 8 月，除了面向消费者的 HarmonyOS 4 之外，华为还推出了面向开发者的 HarmonyOS NEXT 开发者预览版，随即面向合作企业开发者开放。

2024 年 10 月，在原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为原生鸿蒙 HarmonyOS NEXT（5.0）正式发布，采用全新交互设计，搭载全新分布式软总线，支持跨设备互通扫描、互通图库、跨设备剪贴板、应用内视频投播等能力。

2025 年 10 月，华为鸿蒙操作系统 HarmonyOS 6 正式发布。鸿蒙星河互联架构迎来升级，连接能力更强，感知能力更强，可将手机贴在笔记本屏幕上互传文件，宣称从鸿蒙 4 升级后流畅度提升 40%。另外，鸿蒙 6 还迎来“智慧光感”设计，每一次交互都会有绚丽通透的色彩。

今年 9 月，华为鸿蒙操作系统 HarmonyOS 7 正式发布，主打全新空间美学，搭载 Harmony Intelligence 智能架构，拥有系统智能体小艺，发布 24 小时后累计升级终端设备数突破 500 万。此外，鸿蒙 7 还带来了方舟引擎新突破 —— 超空间内存和超空间存储技术。

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