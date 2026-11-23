IT之家 11 月 23 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。华为星芒品牌总经理刘赫也已开通微博，持续解答网友疑惑。

▲ IT之家开箱：华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 手机实拍

IT之家注意到，面对网友提问品牌未来规划是否会扩展至电脑、手环、智能家居，刘赫表示：“安排，我们是全场景的，手机只是开始。”

最新爆料显示，华为子品牌星芒除了手机，还会有平板、笔记本、穿戴产品等，目前确认「星芒小平板」已安排。星芒品牌主打先锋科技，前期产品大部分是华为换皮，后期会有独立开发的产品，定位更加激进，目前规划都是中高端产品线。

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延伸阅读 OSTA 星芒品牌英文名取自 Original（原创）、Smart（智能）、Technology（科技）、Accessible（触手可及）的首字母，品牌口号为“Come As You Are，自有光芒”，主张“先锋不止设计，用创新探索更多方向，以技术连接无限可能”，面向年轻群体、聚焦中高端市场。 作为首款产品，OSTA O1 Pro 采用阔直板设计，搭载麒麟 9030S 旗舰芯片，配备 2 亿像素红枫智拍、7000mAh 大电池和昆仑玻璃，首发搭载鸿蒙 7 AI 先锋版操作系统。价格方面，12GB+256GB 版本售价 5699 元，16GB+1TB 顶配版本售价 8999 元，先锋者尝鲜价 5499 元起，叠加国补后 4999 元起，于 11 月 20 日 18:08 正式开售。 在华为终端版图上，OSTA 星芒并非又一条产品系列，而是与“HUAWEI”品牌并列的双品牌架构的另一极，两者差异化定位、互补发展。星芒与华为主品牌共享麒麟芯片、鸿蒙操作系统、昆仑玻璃、红枫影像等技术底座与品质标准，该品牌隶属于华为终端 BG，与华为主品牌共用制造工厂。 市场普遍将这一定位与荣耀作比较。荣耀诞生于 2013 年，主打年轻用户和中低端价位，2020 年华为因外部制裁出售荣耀，以保障渠道商和供应商继续经营；有分析认为，星芒意在填补荣耀从华为剥离后留下的中高端与年轻人群市场空白。 此外，京东已与华为 OSTA 星芒签署战略合作协议，目标在未来三年内实现全品类销售额 700 亿元。星芒相关负责人透露，该品牌已在内部酝酿约三年，未来一两年不会提出过高的销量及经营目标要求，现阶段任务是建立品牌认知、培育目标用户并验证新的 AI 技术与产品体验。

华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会专题