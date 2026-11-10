华为 WATCH GT 7 智能手表首发三个月 1588 → 到手 999 元：41mm/46mm 可选

8 月 14 日华为 WATCH GT 7 智能手表正式开售，提供 41/46mm 两种规格，售价 1588 元起。

41mm：

氟橡胶表带（樱语粉、晴光蓝）1588 元

复合素皮表带月影灰 1788 元

双色复合素皮表带悦动白 1988 元

46mm：

氟橡胶表带（驰光蓝、疾影黑、速影黄）1688 元，

复合素皮表带（星云灰）1888 元

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IT之家注意到，其中 41mm 轻度使用场景续航可达 14 天，常规使用场景续航 7 天，越野跑模式续航 32 小时；46mm 分别为 21 天、12 天、51 小时。

该手表还搭载全新的腕上室内滑雪模式，支持单板、双板滑雪，可记录最大速度、平均坡度、累计下降、滑行趟数等数据，全程手表自动记录滑行、缆车和休息时间，无需手动操作。结束滑雪后，手表可即时生成专业运动数据，支持通过 GOSKI App 查看每一趟滑雪轨迹。

户外滑雪方面，其支持全球超 3000 个腕上雪场地图，覆盖 59 国滑雪胜地，还可提前将地图下载到手表上，滑行中能够实时监测转弯类型、次数、频率、运动轨迹及转弯中承受的离心力 G-Force。

除此之外，其支持骑行爬坡规划、爬坡路况播报、急弯提醒等功能，还可连接室内的骑行台。该手表还支持脉搏波房颤及早搏风险提示、睡眠呼吸暂停检测等功能。

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