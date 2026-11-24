IT之家 11 月 24 日现场消息，蚂蚁 OceanBase AI 数据大会今日（11 月 24 日）在北京召开。

OceanBase CEO 杨冰在会上表示，当模型越来越先进，Agent 基建越来越成熟，挑战终将回归数据。面向这一变化，AI 时代的数据基础设施应坚持“湖库一体、多模融合、Agent 友好、开源开放”四大原则。

围绕这一方向，OceanBase 正式发布 AI 战略产品 —— 湖库一体 AI 数据平台 OceanLake，并宣布向全球开源其核心引擎 AI 数据库，邀请开发者和产业伙伴共同建设面向 AI 的数据基础设施。

其三，新的业务飞轮尚未形成，业务与数据的相互促进和协同进化尚未实现。

其二，“低枝果实”已被摘完，公共数据的价值挖掘殆尽；

第三座在乱数据与有序数据之间 —— 整理乱数据是释放数据生产力的必要条件。

第二座在多模态数据与结构化数据之间 —— 多模态数据将带来更多的价值增量；

第一座在私有数据与公有数据之间 —— 没有私有数据的价值挖掘，就没有生产力的真正释放；

IT之家在大会现场了解到，杨冰进一步把企业数据生产力释放的困境概括为“三座冰山”：

四是“开源开放”，支持开放计算和多模型调用，适配多种基础设施和异构芯片混合部署，以应对复杂的计算环境和快速变化的技术需求。

三是“Agent 友好”，具备效果观测与评测、长期与共享记忆、权限治理等能力，支撑 Agent 的规模化运行和自我进化；

二是“多模融合”，能基于业务语义，对多模态数据进行统一治理，通过混合搜索成为可计算、可利用的资产；

基于这一判断，OceanBase 在会上正式发布面向 AI 时代的战略产品 —— 湖库一体 AI 数据平台 OceanLake。

OceanLake 采用湖库一体架构，融合数据库的实时事务处理、数据仓库的分析计算与数据湖的开放存储能力，统一管理结构化、半结构化和非结构化等多模态数据。企业可以在同一开放平台上开发和治理数据，开展离线批量加工，并将加工成果直接用于在线分析、检索和 Agent 应用，实现离在线一体。

OceanLake AI 数据平台将多模态数据与企业的业务定义关联起来，用真实业务数据和知识开发、评测 Agent，为生产任务提供实时业务上下文，支撑 Agent 从开发验证走向规模化应用，回应多模态数据为 AI 所用、AI 理解业务、Agent 可靠服务、全员便捷用数四类问题。

目前，OceanLake 的能力已在多个产业场景落地，覆盖多模态数据处理、Agent 应用和数据智能等环节：

为蚂蚁灵波、灵心巧手等打通多模态数据处理与模型训练链路；

支撑蚂蚁灵光超过 3000 万个“闪应用”运行，并将蚂蚁阿福的模型评测环境准备时间从天级缩短至分钟级；

帮助平安寿险用 AI“读懂”保险，实现员工轻松“对话经营数据”，将典型取数交付时间从 2—5 天缩短至约 15 分钟，并支持厦门航空通过 DataPilot 让财务数据“开口说话”，实现“经营问数决策”。

同时，OceanBase AI 数据库也正式开源，这是一款面向 Agent 场景的湖库一体数据库，开源项目代号为 OceanSeek。

OceanBase AI 数据库采用湖库一体架构，将数据库的实时读写和分析能力与数据湖的开放存储相结合，支持多模态数据管理、混合检索和数据沙箱，帮助企业高效开发、评测和运行 Agent。

至此，OceanBase 已形成完整的开源体系 —— 从 2021 年开源核心数据库能力，到 2025 年发布并开源 seekdb，为本地开发和端侧 AI 应用提供轻量、可嵌入的数据库。此次开源的 OceanSeek 则进一步拓展到企业级 AI 应用与 Agent 场景。

在技术趋势上，杨冰认为，当 AI 进入生产级，数据库的核心能力将变得更加重要和进一步被进化。

杨冰表示，技术在变，需求在变，真正不变的只有对高品质确定性环境的追求。他说，去年我们提出做数据库是个良心活，从那时起的十多个月，AI 浪潮把大量数据难题冲到面前，对 OceanBase 而言这并不陌生 ——16 年前，我们相信做好数据就是做好了移动支付；5 年前，我们相信做好数据就是做好了核心系统现代化；现在，我们相信做好数据就是做好了人工智能。